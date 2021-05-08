Как выжать из выходных максимум — даем альтернативы дачно-шашлычному отдыху

Источник материала: ProBusiness



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Майские праздники обычно ассоциируются с началом дачно-шашлычного сезона. Но подходит ли такой отдых, чтобы перезагрузиться после рабочих будней? Вот как стоит провести выходные, чтобы вернуться на работу максимально свежим и не столкнуться с выгоранием — собрали полезные советы и идеи.

Для начала надо понять, насколько сильно вы устали. Обычно выгорание начинается с ощущения стресса на работе. Он бывает двух видов: эустресс и дистресс. Первый — вдохновляет, второй — истощает. В хронически недружественной среде достичь психического и физического благополучия не удастся.



Фото с сайта expert-byt.ru

Как бороться со стрессом, чтобы он не перерос в выгорание? Первый шаг — внимание к своему физическому состоянию: качество сна, питание, полноценный отдых.

Больше полезных советов — в нашем материале .

Если стадия обычного стресса давно перешла в выгорание, не переживайте, это тоже можно вылечить отдыхом. «Эффективность отдыха повышается его пассивностью», — уверен психолог Сергей Шлапак.



Фото с сайта start-std.ru

Специалист советует уделить время себе: сон, прогулки пешком, вкусная медленная еда, лежание на диване, максимальное количество сна (спать в таком случае можно и несколько раз за день). Очень хорошо, если это будет дополнено восстановительными и SPA-процедурами (без жесткого графика):

Массаж: по восстановительной мощности равен 4 часам сна, снимает тревожность и депрессию

Легкое дренажное обертывание, отлично сочетается с массажем

Косметические процедуры, баня (желательно с наличием низкотемпературной сауны)

Флоатинг (или камера депривации).

А если у вас есть хотя бы 3 дня, Сергей Шлапак рекомендует воспользоваться методикой «ментального перезапуска».

Читайте , как запустить перезагрузку мышления.

Некоторые предприниматели отдыхают с экстримом. Вот вам идея, как провести большие выходные — поучаствовать в ультрагонках.



Фото: архив Антона Дмитриева

«Боль в ногах не позволяет идти дальше, ты падаешь на колени и думаешь только о том, чтобы лечь. Это ад», — делится впечатлениями об ультратриатлоне Siberman Антон Дмитриев, основатель Quattro Capital, директор компании «Открытая линия» и трижды Ironman. Он прошел эту экстремальную гонку в августе 2020 ― 515 километров за трое суток по лесам Сибири.

Как такие испытания помогают освободить голову от всего лишнего — читайте в материале .

Хорошая музыка не только строить и жить, но и отдыхать помогает. Собрали треки на все времена, которые мотивируют и вдохновляют.

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Без Билета «Все сразу»

Белорусская группа сообщает нам о том, что если чего-то захотеть — это можно получить. Главное, конечно, не сидеть сложа руки.

Какие еще треки поднимут вам настроение, смотрите по ссылке .

После майских праздников исследуйте свой режим и найдите баланс. Иначе история со стрессом и выгоранием быстро напомнит о себе. «Для создания жизненного баланса в первую очередь нужно понять, что он не просто нужен, а необходим», — делится своим мнением соучредитель группы компаний Институт коучинга ICU Михаил Дернаковский.



Фото с сайта fullpicture.ru

Эксперт рекомендует начать с универсальных советов. Первое — научиться копить деньги, создать личный резервный фонд. Если у вас нет финансовой подушки, которая позволит легко прожить и обеспечить семью без своего бизнеса и работы в течение 3−12 месяцев, легко расслабиться вы просто не сможете.

Больше полезностей от Михаила Дернаковского — в материале .

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