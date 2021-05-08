Союзники США попросили замедлить вывод войск из Афганистана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Европейские союзники США не успевают убрать свои войска из Афганистана и попросили Вашингтон замедлить отсрочить вывод американских военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

14 апреля года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Его предшественник Дональд Трамп планировал вывести свои войска к 1 мая этого года. Сейчас в Афганистане находятся менее десяти тысяч натовских военных и государств-партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американцев. Они занимаются обучением и подготовкой местных сил безопасности.

Американцы, по информации СМИ, обещали союзникам поддержку во время вывода войск из Афганистана. Но некоторые партнеры по НАТО заявили, что не успеют покинуть страну вовремя и обратились в Вашингтон с просьбой оставить американских военных и после 4 июля.

В частности, Германия попросила США отсрочить уход из Афганистана до 18 июля. Американские власти заявили, что вывод войск может быть отложен на две недели и даже больше, чтобы удовлетворить просьбы союзников.

Еще одна немаловажная деталь – Турция. В Анкаре заявили о выводе своих военных из Афганистана вслед за США. Турецкие военнослужащие обеспечивали безопасность аэропорта в Кабуле долгие годы. Потенциальный вывод турецких сил может побудить некоторые западные страны пересмотреть планы по сохранению даже сокращенных дипломатических контингентов в стране.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон и радикальное движение "Талибан" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля.