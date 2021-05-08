"Военно-полевая почта Sputnik" поздравляет ветеранов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая - Sputnik. Специальный стенд Sputnik Беларусь в Музее истории Великой Отечественной войны начал работу 6 мая . В "полевой сумке" уже готовы к отправке сотни поздравлений. Больше всего посетителей традиционно ожидается в День Победы 9 мая.

Ангелина Громыко из Белорусского студенческого отряда фронтовую открытку оправила в Гомель ветерану войны, полковнику в отставке Михаилу Рычкову. Родом Михаил Дмитриевич из Курска. Добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну. После победы остался жить и работать в Беларуси. Возглавлял ветеранскую организацию Гомельского района.

"Наш ветеран всегда с молодежью. Патриотическое воспитание у него на первом месте. Он много занимался поисковой работой. Собирал информацию о земляках-фронтовиках. Организовал сбор средств и отправил на малую родину, чтобы в Курске в их честь построили мемориал", – рассказала Ангелина.

Еще одно письмо от студентов по военно-полевой почте Sputnik в эти праздничные дни получит военный медик Иван Кондрусев, который недавно отметил 102 год рождения. У него со смертью свои счеты. Себя в бою не жалел, а вот за жизнь раненых бойцов сражался отчаянно. На себе выносил с передовой, извлекал осколки прямо в окопах.

© Sputnik Специальный стенд Sputnik Беларусь в Музее истории Великой Отечественной войны начал работу 6 мая

Леонид Макаревич из Минска отправил письмо в Новосибирск родным спасшего его летчика. Леонид родился в 1942 году в партизанском отряде. Зимой 1943 года во время карательной операции немцев в Витебской области партизанскую базу разбомбили. Его и раненых партизан решили эвакуировать на "большую землю" самолетом. Командиром экипажа был старший лейтенант Евгений Морозов.

© Sputnik В "полевой сумке" уже готовы к отправке сотни поздравлений

"Как мне потом рассказали, немцы атаковали полевой аэродром. Самолет приземлился под шквальным огнем. Женщину из отряда, которая меня несла, убило. Летчик это увидел, выскочил из кабины и под пулями занес меня в салон. Когда вырос, я узнал судьбу офицера. Он погиб при освобождении Польши. Отыскал его родных и каждый год поздравляю с Днем Победы", – рассказал Леонид.

Участие в акции приняли и иностранцы. Открытки знакомым отправили студенты из Китая.

Читайте также:

Знамя Победы над Рейхстагом: VR-реконструкция

"1941. Первые дни войны": Sputnik Беларусь открывает фотовыставку

Оружие Победы: история легендарной винтовки Мосина — видео