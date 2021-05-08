Военная судьба приграничного города: как освобождали Гродно?

Источник материала: ОНТ

Жители Гродно долго ждали освобождения. Город стремительно захватили одним из первых в 1941, а освободили лишь летом 1944.

Долгих 1127 дней гродненцы боролись за жизнь и свободу, уезжали в лагеря и шли на расстрелы. Но выстояли. Как и многие значимые главные памятники города над Неманом.

Каждую весну уже 11 лет накануне Дня Победы на вахту памяти у вечного огня заступает почетный караул. Школьники стоят, сменяя друг друга, у подножия братской могилы. За плечами детей скорбящий воин, а на обелиске золотыми буквами написаны имена и даты смерти бойцов – 1944-й, 1945-й. Они все погибли, защищая город от фашистов.

А в тихом лесу в 30 км от города стоит застава. Как и 80 лет назад, на том же месте, на стыке трех границ. В казарме ждет с очередного дежурства своего командира – лейтенанта Усова – его кровать. Здесь 22 июня ровно в четыре часа первыми услышали гул летящих самолетов, а по реке на лодках уже переправлялись немцы.

Три десятка бойцов приняли свой первый и последний в жизни бой. В руках у них были лишь винтовки и ручные пулеметы.

Андрей Сенкевичус, заместитель начальника заставы имени В. М. Усова: «На захват погранзаставы по плану Барбаросса давалось 30 минут, но пограничники Виктора Михайловича Усова сдерживали натиск врага 12 часов, отразив 7 вражеских атак. Погибли от рук во много раз его превосходящего по численности и вооружению противника, на этом самом месте спустя 10 лет были найдены останки пограничников и был возведен памятник защитникам государственной границы».

Уже через сутки был захвачен и Гродно. С тех пор на 1127 дней он стал перевалочной базой для солдат вермахта. Немцы навели повсюду свои порядки. Не уничтожили заводы и фабрики, активно ими пользовались. В остальном – лишь жестокость: хлеб выдавали по карточкам, обязывали работать на Рейх, убивали, угоняли в лагерь за малейшие провинности, хватали людей в заложники прямо на улицах.

Александр Севенко, журналист, специалист по истории Великой Отечественной войны: «И, если что-то происходило, диверсия в городе, случаи неповиновения, заложников расстреливали. И таким образом никто не мог чувствовать себя в безопасности. Кроме таких вот облав на улицах людей брали в заложники просто жителей с каждого квартала, каждой улицы, каждого крупного дома. Не было ни одной гродненской семьи, у кого бы в заложниках не оказался кто-то из родных и близких. И так в страхе держалось все население».

Поэтому освобождения горожане ждали. Оно оказалось стремительным. 15 июля 1944 года советские войска ворвались в город и справились буквально за сутки.

На правом берегу Немана сражаться с Красной армией было практически некому – немецкие военные были обессилены, а полиция и охрана просто не могли дать отпор армии.

А вот бои за левый стоили еще недели кровопролитных боев и пяти тысяч жизней. В помощь фашистам подоспела танковая дивизия «Мертвая голова». Наши войска оказались окружены.

Дмитрий Лютик, специалист по истории Великой Отечественной войны, учитель истории гимназии №4 г.Гродно: «Это потребовало прибытия Жукова, представителя ставки сюда в Гродно для того, чтобы разобраться с ситуацией – почему стоит 50-я армия Болдина, почему остановилось наступление. И вот как раз-таки преодоление немецкого сопротивления, борьба, очень тяжелая борьба, практически только стрелковым вооружением, с небольшим количеством пушек, практически без бронетехники с немецкими танками это было очень сложно».

К началу войны в Гродно проживало свыше 70 тыс. человек. Много было беженцев из Польши. В основном евреев, которые бежали в еще не оккупированный Советский Союз, спасаясь от смерти. Пять лагерей и гетто – после освобождения в Гродно осталось не больше 20 тыс. жителей.

Главная площадь города – Советская большая и просторная в нынешнем ее виде как раз – результат бомбежек. Вообще, чем ближе к Неману, тем больше улиц пришлось отстраивать заново. Но в целом, в Гродно сложилась уникальная ситуация – город едва ли не единственный, где нетронутыми войной остались практически все основные памятники архитектуры. По словам историков – повезло – уж слишком быстро его захватывали, а затем и освобождали.

9 Мая к мемориалу воинам-освободителям Гродно в центральном парке снова придут люди. К его подножию лягут красные гвоздики и символ Мая – любимая ветеранами сирень. И каждый, склоняя голову у обелиска, на центральной плите еще и еще раз прочтет – «Подвиг ваш бессмертен, память о вас вечна».

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