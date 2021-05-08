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Трое рыбаков и ребенок спасены с острова в Хабаровском крае

08.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трое рыбаков и ребенок спасены с острова в Хабаровском крае

В Хабаровском крае (Россия) с острова на реке Амур спасли троих мужчин и одного восьмилетнего ребенка. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Жительница Хабаровска края обратилась в МЧС с сообщение об отправившихся на рыбалку мужчинах и ребенке. К вечеру погода сильно ухудшилась, на Амуре началось волнение. Рыбаки были вынуждены остаться на острове Воронежское.

Уточняется, что в спасательной операции были задействованы, помимо вертолета, семь сотрудников МЧС.

Фото: МЧС РФ/27.mchs.gov.ru

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В Хабаровском крае (Россия) с острова на реке Амур спасли троих мужчин и одного восьмилетнего ребенка. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС...
 
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