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Трое рыбаков и ребенок спасены с острова в Хабаровском крае
Источник материала: ОНТ
В Хабаровском крае (Россия) с острова на реке Амур спасли троих мужчин и одного восьмилетнего ребенка. Об этом
Жительница Хабаровска края обратилась в МЧС с сообщение об отправившихся на рыбалку мужчинах и ребенке. К вечеру погода сильно ухудшилась, на Амуре началось волнение. Рыбаки были вынуждены остаться на острове Воронежское.
Уточняется, что в спасательной операции были задействованы, помимо вертолета, семь сотрудников МЧС.
Фото: МЧС РФ/27.mchs.gov.ru
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В Хабаровском крае (Россия) с острова на реке Амур спасли троих мужчин и одного восьмилетнего ребенка. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС...
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