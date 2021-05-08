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Лицеисты МЧС поздравили ветерана войны
Источник материала: ОНТ
Если ветеран не идёт на парад, тогда парад идёт к ветерану! Фронтовые мелодии в преддверии праздника звучали возле дома 95-летнего Ивана Носенко из Добрушского района.
Пулемётчик попал на фронт в сентябре 1943 года. Участвовал в освобождении Западной Украины, Польши, был ранен, а Победу встречал в Берлине.
Несколько лет он не выходит из дома из-за проблем со здоровьем, и торжества 9 Мая будет смотреть по ОНТ. Но, когда за оградой неожиданно заиграла незабываемая мелодия «День Победы», ветеран не удержался и вышел на парад.
Выездной парад – идея будущих спасателей из городского лицея МЧС. Торжественный марш, цветы, школьники с шарами и военный оркестр и целый час представления для ветерана. И, конечно, фото на память.
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Если ветеран не идёт на парад, тогда парад идёт к ветерану! Фронтовые мелодии в преддверии праздника звучали возле дома 95-летнего Ивана Носенко из Добрушского...
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