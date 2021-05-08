Лицеисты МЧС поздравили ветерана войны

Источник материала: ОНТ

Если ветеран не идёт на парад, тогда парад идёт к ветерану! Фронтовые мелодии в преддверии праздника звучали возле дома 95-летнего Ивана Носенко из Добрушского района.

Пулемётчик попал на фронт в сентябре 1943 года. Участвовал в освобождении Западной Украины, Польши, был ранен, а Победу встречал в Берлине.

Несколько лет он не выходит из дома из-за проблем со здоровьем, и торжества 9 Мая будет смотреть по ОНТ. Но, когда за оградой неожиданно заиграла незабываемая мелодия «День Победы», ветеран не удержался и вышел на парад.

Иван Носенко, ветеран Великой Отечественной войны: «Дай Бог, чтобы дольше так жить, да, жить, и до 100 лет вот так парад принимать. Этот День Победы – как будто вчера встречал в памяти».

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси: «Глядя на то, что сегодня ветеранов настолько мало, настолько у них уже не позволяет здоровье, скажем, передвигаться и отмечать этот праздник, хочется сделать всё возможное для того, чтобы в очередной раз прославить этих ветеранов, возвысить их и, конечно же, на них равняться».

Выездной парад – идея будущих спасателей из городского лицея МЧС. Торжественный марш, цветы, школьники с шарами и военный оркестр и целый час представления для ветерана. И, конечно, фото на память.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram