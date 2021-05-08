Беларусь готовится отпраздновать День Победы

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова к большому празднику! Сегодня в честь 9 Мая украшены все города. Концерты, возложения цветов, тематические программы, выставки и ярмарки пройдут накануне Дня Победы.

Всебелорусский легкоатлетический забег объединит 26 тыс. участников. Они выйдут сегодня на старт во всех областных и районных центрах.

В Минске это «Забег отважных» в Парке Победы. В нём примут участие члены правительства и руководство столицы. На финише – не только эмоции, но и памятные медали каждому. А победителям и призёрам – денежные призы и подарки от спонсоров.

Продолжится и традиция автопробегов. Сегодня от стен Брестской крепости отправится колонна автомобилей по маршруту Брест-Иркутск. «Патриоты Беларуси» приглашают в путь до Ржевского мемориального комплекса.

Сегодня же стартует и большой велопробег: начало маршрута у Кургана славы, конец – Площадь Победы.

В эти дни все дороги ведут к главному военному монументу столицы – там к вечному огню возлагают цветы и венки.

А на оживлённых городских площадках будут работать праздничные ярмарки – самая большая ждёт гостей у столичного Дворца спорта. Там же готовят и концертную программу.

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