ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь готовится отпраздновать День Победы

08.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова к большому празднику! Сегодня в честь 9 Мая украшены все города. Концерты, возложения цветов, тематические программы, выставки и ярмарки пройдут накануне Дня Победы.

Всебелорусский легкоатлетический забег объединит 26 тыс. участников. Они выйдут сегодня на старт во всех областных и районных центрах.

В Минске это «Забег отважных» в Парке Победы. В нём примут участие члены правительства и руководство столицы. На финише – не только эмоции, но и памятные медали каждому. А победителям и призёрам – денежные призы и подарки от спонсоров.

Продолжится и традиция автопробегов. Сегодня от стен Брестской крепости отправится колонна автомобилей по маршруту Брест-Иркутск. «Патриоты Беларуси» приглашают в путь до Ржевского мемориального комплекса.

Сегодня же стартует и большой велопробег: начало маршрута у Кургана славы, конец – Площадь Победы.

В эти дни все дороги ведут к главному военному монументу столицы – там к вечному огню возлагают цветы и венки.

А на оживлённых городских площадках будут работать праздничные ярмарки – самая большая ждёт гостей у столичного Дворца спорта. Там же готовят и концертную программу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова к большому празднику! Сегодня в честь 9 Мая украшены все города. Концерты, возложения цветов, тематические программы, выставки и ярмарки пройдут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Союзники США попросили замедлить вывод войск из Афганистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by