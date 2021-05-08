В России дроны выстроились в фигуру ордена Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

В небе над Ржевским мемориалом (Тверская область, Россия) в преддверии празднования Дня Победы было организовано зрелищное шоу с тысячей дронов. Об этом информируют «Известия».

Беспилотниками были «нарисованы» картины военной тематики. Среди прочего, зрители увидели в небе орден Отечественной войны. Сигнальные огни квадрокоптеров горели разными цветами.

После дроны изобразили стаю белых птиц и женщину. Финальным образом шоу стал белый голубь мира.

Фото: пресс-служба Музея Победы

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