|
В России дроны выстроились в фигуру ордена Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
В небе над Ржевским мемориалом (Тверская область, Россия) в преддверии празднования Дня Победы было организовано зрелищное шоу с тысячей дронов. Об этом
Беспилотниками были «нарисованы» картины военной тематики. Среди прочего, зрители увидели в небе орден Отечественной войны. Сигнальные огни квадрокоптеров горели разными цветами.
После дроны изобразили стаю белых птиц и женщину. Финальным образом шоу стал белый голубь мира.
Фото: пресс-служба Музея Победы
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В небе над Ржевским мемориалом (Тверская область, Россия) в преддверии празднования Дня Победы было организовано зрелищное шоу с тысячей дронов. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)