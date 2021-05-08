Андрей Бордухаев-Орел: «Многое вынуждены были оставить в Беларуси, и это как ножом по сердцу»

Источник материала: Салiдарнасць

Актеры из Гомеля рассказали «Салiдарнасцi» о давлении, вынужденном переезде и обещании вернуться.

«Такого еще не было» – писали три года назад, в 2018-м, в белорусских СМИ про гомельский «Тим Театр». Камерный театр-студия первым в стране начал делать уникальные проекты: атмосферные спектакли-погружения для особенных зрителей – слабовидящих и незрячих.





Все фото из личного архива семьи

Андрей и Алеся Бордухаевы-Орел не просто выиграли со своей идеей десятый конкурс социальных проектов Social Weekend, получив финансовую поддержку и профессиональное оборудование для постановок – гомельские актеры создали равные условия для каждого зрителя: ведь если закрыть или завязать глаза, все остальные чувства работают острее.

«Тим Театр» и созданный позже благотворительный фонд «Разам Тут» за несколько лет организовал необычные инклюзивные балы и безбарьерную во всех смыслах театральную площадку, давал спектакли в детских домах и интернатах для детей и взрослых с особенностями развития, привлек к сотрудничеству бизнес…

Активная гражданская позиция плюс умение сопереживать, внимание к людям с повышенными потребностями – удивительно ли, что Андрей и Алеся в августе прошлого года присоединились к тем, кто высказался за перемены и против фальсификации выборов?

– На самом деле, мы не скрывали свою позицию еще раньше, с июня, когда начали «отсекать» альтернативных кандидатов на выборы, задержали Сергея Тихановского, арестовали Виктора Бабарико, – уточняет Андрей.

9 августа они с Алесей попытались узнать на своем участке итоги голосования, чего, разумеется, сделать не получилось.

Чуть позже команда «Тим Театра» поддержала коллег из Купаловского театра, выступивших против насилия, а сами Андрей и Алеся Бордухаевы-Орел прошли, наверное, во всех гомельских маршах солидарности.

– Как думаете, почему, учитывая вашу очень активную позицию, вас несколько месяцев не трогали – не задерживали, не увольняли, а потом в один момент «закрыли» театр, лишив его помещения в ДК?

– Честно говоря, это тайна, покрытая мраком. Мы и сами удивлялись, почему нас обходили стороной. Единственное предположение было связано со спецификой нашего театра – с тем, что мы делаем все проекты не для себя, а для людей с дополнительными потребностями. Может быть, это как-то повлияло?

Еще за три дня до того, как с нами расторгли контракт, даже разговоров не было о том, что нас собираются уволить – на рабочей планерке обсуждали планы, вплоть до Нового года. Но, видимо, в тот момент как раз у кого-то «дошли руки» и до нас.

– На тот момент было страшно или чувствовалось: мы в своей стране, в своем городе, в своем праве?

– Страшно не было, но было ооочень обидно.

В декабре актеры совместно с музыкантом Дмитрием Виноградовым, режиссером Евгением Полевиковым и видеографом Артуром Левицким записали клип REQUIEM на стихи Владимира Короткевича, посвятив эту работу погибшим за время мирных протестов в Беларуси. Символично, что музыку для него Андрей Бордухаев-Орел написал еще 26 лет назад.

– Клип записывали почти на коленке, были проблемы и с записью музыки, и с качеством видео. Но всё это так болело, что ждать лучшей студии, или лучшей камеры, или еще каких-то подходящих условий было просто невозможно, – вспоминает Андрей. – Спонтанно, буквально за неделю «собрали» трек и выложили его. Мы однозначно не ждали негативных реакций. Но столько положительных отзывов, сколько получили, даже не могли себе представить – так это отозвалось в сердцах людей.

…Уволив нас, видимо, посчитали, что с нами все, вопрос решен. Но мы ничего в своей позиции менять не собирались и продолжали делать то, что делали. До выхода клипа нас, по большому счету, не трогали. А вот потом давление потихоньку нарастало – пока не закончилось тем, чем закончилось.

Вопрос стоял уже банально о физической безопасности. Если бы дело касалось только нас, может быть, еще держались дальше. Но речь зашла о ребенке, об угрозе СОП и так далее, и стало понятно, что отъезд, к сожалению, единственный выход.

Но даже под угрозой ареста Андрей и Алеся задержались на несколько дней – чтобы дать еще один-единственный спектакль в театре «Инклюзион». Ведь премьеру «Ненормальной», историю о вере в чудо и боли расставания по пьесе драматурга Надежды Птушкиной, в гомельском Центре инклюзивной культуры очень ждали…

«Горько, больно и обидно убегать из родной страны… – напишет через несколько дней в соцсетях Алеся Бордухаева-Орел. – А тем «сочувствующим», которые пишут, что мы поехали за хорошей жизнью и бросили бороться за Победу, я хочу сказать: «Не дай Бог вам оказаться в нашем положении. Выбирать между Родиной и тюрьмой. Оставить старших детей и пожилых родителей. Близких друзей и особенных подопечных. В чужой стране, на съемной квартире, без денег и работы».

Чуть больше месяца они в Варшаве – семья с младшим сыном, вынужденная срочно уехать из-за давления со стороны властей. Традиционный инклюзивный бал на тему Одессы, запланированный на апрель, два спектакля, которые также вот-вот должны были состояться – все в один момент резко встало на паузу.

Переезд перевернул обычную жизнь с ног на голову. «Многое мы вынуждены были оставить в Беларуси, и это как ножом по сердцу. Старшие дети все понимают, но, конечно, мы надеемся в скором времени воссоединиться. Лучшим вариантом было бы, если мы вернемся в Беларусь, а не они приедут сюда», – ищут позитив в происходящем актеры.





Андрей с сыном

– Мы пока в процессе адаптации, – рассказывает «Салiдарнасцi» Андрей. – Не скажу, чтобы через месяц мы стали прямо-таки поляками, да еще и варшаваянами. Конечно, мы все еще белорусы, которые пытаются найти какие-то компромиссы для того, чтобы остаться собой и вместе с тем не стать чужеродными организмами в этой стране.

С театральными проектами тут пока все грустно – в Польше жесткий локдаун, никаких массовых, в том числе культурно-зрелищных мероприятий. Только после 15 числа будут небольшие послабления. Сейчас, например, чтобы решать вопросы с деньгами, Алеся делает сайты.

Хотя есть и небольшой прорыв – открываем вскоре театральную студию для детей и подростков. Это стало возможным благодаря фонду Zachód — Wschód Wsparcie, «Запад-Восток поддержка» (организация помогает эмигрантам из Беларуси и других стран Восточной Европы сделать первые шаги в новой жизни в Польше – «С»). Еще даже не провели первое собрание, решали технические моменты с помещением и всем остальным. Но уже на днях, надеюсь, начнем занятия.

Что вдохновляет и мотивирует? Люди. Наши люди, которые помогают друг другу, поддерживают словом и делом – за счет этого есть более или менее спокойствие, уверенность в завтрашнем дне.





Оставить ребенка без образования – самое большое преступление, поэтому чуть ли не первым делом мы занялись здесь устройством учебы Игната. У него в классе еще двое русскоязычных детей, девочка из России и мальчик из Украины, то есть какая-никакая, но и здесь поддержка у него есть, а все рабочие моменты решаем по ходу дела.





– Вы обещали зрителям, что обязательно вернетесь. Что хочется сыграть первым делом, чтобы отпраздновать встречу?

– Когда мы вернемся, точно сыграем все то, что было в планах, что мы собирались ставить. Это однозначно, обещания надо выполнять. По поводу того, что можем поставить в Варшаве – честно говоря, еще ничего не планировали. Подстраиваемся под обстоятельства и пытаемся привыкнуть к тому, в какой ситуации мы находимся.

Очень желаю всем белорусам, чтобы побыстрее все закончилось, и мы начали восстанавливать разрушенное.