«Всем, кто называл меня полторашкой, я отвечала, что недотягиваю 10 сантиметров». Как живется человеку ростом метр сорок

Источник материала: Onliner

Когда-то мы сняли выпуск про жизнь очень-очень высокого человека. Теперь пообщались с низким. Кристина 140 см ростом. Поговорили с ней про комплексы, реакцию прохожих, желание быть повыше, одежду из «Детского мира», гормоны, высокие полки, шутки про полторашку и прочие стереотипы. Поехали!