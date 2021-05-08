«Всем, кто называл меня полторашкой, я отвечала, что недотягиваю 10 сантиметров». Как живется человеку ростом метр сорок

Когда-то мы сняли выпуск про жизнь очень-очень высокого человека. Теперь пообщались с низким. Кристина 140 см ростом. Поговорили с ней про комплексы, реакцию прохожих, желание быть повыше, одежду из «Детского мира», гормоны, высокие полки, шутки про полторашку и прочие стереотипы. Поехали!
Врачи говорят, у меня синдром Шерешевского — Тернера. Про свою болезнь я знаю немного. Она наблюдается у достаточно маленького количества людей. Предполагает проблемы в зонах роста. Они развиваются очень медленно. То есть я расту, но скорость крайне низкая.
Гормон роста мне кололи. Это такие инъекции в мягкие ткани. Вводится в течение минуты. Очень больно. Уколы начались, когда я была совсем маленькой. Орала страшно! Отказывалась и убегала, вся квартира за мной носилась.
Обычно люди реагируют на меня с умилением. «Ой, ты такая маленькая и миленькая! Так хочется тебя обнять!» И всякое такое. Правда, я очень тяжело схожусь с другими. Понимаю: если начать всем доверять и раскрываться, могут наплевать в душу, как это у нас обычно и происходит.
Самая удивительная реакция? Есть категория людей, которым почему-то постоянно хочется оттягать за щеки, как хомячка. Меня, кстати, когда-то так и называли.
Конечно, я хотела бы быть повыше, сантиметров на 15 минимум. В основном чтобы было удобнее покупать одежду и обувь.
Пару раз бывало такое, что у меня затекала шея во время общения с более высокими ребятами. Но вообще со знакомыми я стараюсь быть на одном уровне в прямом смысле этого выражения. Расположиться где-то в кафе или на лавочке. Так проще. А во время ходьбы я скорее говорю не вверх, а куда-то вбок по отношению к собеседнику.
Самое удивительное, что родители у меня высокие. Ну не то что высокие. Рост средний. 1,8 метра — брат. Папа и мама по 1,7 метра. А я — самая маленькая в семье. А еще у меня ноги до пола не достают, когда я на стуле сижу, но к этому уже давно привыкла.
Целоваться с высокими парнями сложно. Вообще нам обоим приходится непросто. Ему надо сильно наклониться. Мне хорошенько задрать голову.
Да, в детстве при разного рода встречах друзья семьи не говорили мне: «Ой, как ты выросла?» Все только и причитали: «Господи! Где она потерялась?!» Другие отвечали: «Подождите, мы сейчас ее найдем». И действительно находили где-нибудь под столом.
Дети меня дразнили. Мелкая, малая… Стабильно звучало предложение выпить «Растишки». Возможно, будь я среднего роста, характер у меня вышел бы попроще. Когда с детства слышишь много насмешек типа «низкий рост и тра-та-та», привыкаешь отвечать.
А еще меня называли «полторашкой», но я всем всегда отвечала: «Ребятки, я не дотягиваю, я метр сорок».
Полочки — это мое любимое. Обычно беру стул или залезаю на нижние полки коленями, чтобы дотянуться до вещей, расположенных повыше. Еще у меня дома столешница есть. Могу на нее забраться. В принципе, при желании все решается.
Я очень редко встречаю людей ниже меня ростом. Это уже карлики или лилипуты обычно. Пару раз встречалась глазами с людьми примерно моего роста. Некоторые из них приветливо кивали мне, мол, понимаем.
Если бы мне попался мужчина моего роста, думаю, что все бы у нас было нормально. Почему нет? У меня нет загонов в духе: «Я не воспринимаю парней своего роста!» Какая разница, насколько высок человек. В данном отношении я совершенно спокойна.
Целоваться с высокими парнями сложно. Вообще, нам обоим приходится непросто. Ему надо сильно наклониться. Мне хорошенько задрать голову. Самый высокий молодой человек, с которым у нас был поцелуй… 1,8 метра, наверное.
Три главных проблемы низкого человека — это выбор одежды, во-первых. Во-вторых, выбор обуви. В-третьих, вездесущие верхние полки — дома и в магазинах. О! Еще уборка. Даже четыре у меня основные проблемы.
Раньше меня бесило, когда люди называли Дюймовочкой. Теперь нет. Ну Дюймовочка. Я ж не виновата, что у меня такой рост. Какое-то время по этому поводу была злость. Типа, я же такой родилась, какие претензии вообще?!
Мне кажется, очень высоким ребятам живется тяжелее, чем очень низким. Мы — компактные, а им приходится сгибаться в три погибели.