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Я коммунальщик, я так вижу. В Минске ЖЭС перекрасил подъезд так, что оставил в недоумении жильцов

08.05.2021 10:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недопонимания с коммунальщиками хотя бы раз возникали в жизни каждого белоруса. Кто-то остается недоволен (не)уборкой лестничных клеток, кто-то — отсутствием капитального ремонта. А вот наш читатель Павел остался в легком недоумении, когда увидел, что с его подъездом сделал до боли родной ЖЭС №57.

— Наши подъезды по адресу Лынькова, 99/1 находились в не очень хорошем состоянии. Оно и понятно, нет денег у ЖЭСа. Но тут ни с того ни с сего покрасили по одной стене под каждым козырьком — две в голубой и одну в насыщенно-синий. Самое интересное, что никакого видимого повода для этого не было. Наша стена выглядела нормально… — недоумевает Павел.

Казалось бы, к чему жалобы? Работники ЖЭСа без чьих-либо напоминаний, сами сделали косметический ремонт — ну не праздник ли? Но, увы, он получился не очень качественный: все вокруг осталось заляпанным краской, да и сама стена явно не стала выглядеть лучше — наоборот, куда менее презентабельно. Да и вообще ярко-синий явно выбивался из общей цветовой гаммы.

Я коммунальщик, я так вижу. В Минске ЖЭС перекрасил подъезд так, что оставил в недоумении жильцов
Я коммунальщик, я так вижу. В Минске ЖЭС перекрасил подъезд так, что оставил в недоумении жильцов

Молодой человек позвонил в ЖЭС, потом оставил заявку на 115.бел с требованием исправить ситуацию. Коммунальщики отреагировали. На сайте появилось магическое «заявка выполнена», там же материализовались фотографии свежевыкрашенной стены. Вот как она выглядит сейчас.

Я коммунальщик, я так вижу. В Минске ЖЭС перекрасил подъезд так, что оставил в недоумении жильцов
Я коммунальщик, я так вижу. В Минске ЖЭС перекрасил подъезд так, что оставил в недоумении жильцов

 

Я коммунальщик, я так вижу. В Минске ЖЭС перекрасил подъезд так, что оставил в недоумении жильцов
Как вам такой косметический ремонт?

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Недопонимания с коммунальщиками хотя бы раз возникали в жизни каждого белоруса. Кто-то остается недоволен (не)уборкой лестничных клеток, кто-то — отсутствием...
 
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