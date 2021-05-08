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Советы от Белгидромета

08.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Агрометеорологический прогноз констатирует отставание в развитии сельскохозяйственных культур из-за затяжного холода.



Холодная весна 2021-го года стала причиной отставания в развитии сельскохозяйственных культур, сообщается в обзоре Белгидромета агрометеорологической ситуации.

Еще синоптики предупреждают о майских ночных заморозках, которые ожидаются в ближайшее время.

- Заморозки будут представлять опасность в первую очередь для цветущих плодовых культур, на ранних посевах уже возможно появление всходов кукурузы, - предупредили синоптики.

Однако далее в Беларуси должна наконец-то установиться теплая погода, что поспособствует развитию сельхозкультур, плодовых и нарастанию вегетативной массы трав. В Белгидромете назвали и условия для высадки картофеля.

- Установление теплой погоды послужит улучшением условий для просыхания переувлажненных почв, посадки картофеля и сева кукурузы, - уточнили в Белгидромете.

Сейчас почва в Беларуси существенно увлажнена дождями, прошедшими во многих регионах республики. Самый большой объем осадков выпал на 7 мая в северо-западных районах Беларуси.

- По последним данным в большинстве районов Витебской и Гродненской областей наблюдается переувлажнение верхнего слоя почвы, что сдерживает проведение полевых сельскохозяйственных работ. На большей части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, - констатировали синоптики, пишет kp.by.
 
 
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Агрометеорологический прогноз констатирует отставание в развитии сельскохозяйственных культур из-за затяжного холода.
 
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