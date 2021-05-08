Советы от Белгидромета









Холодная весна 2021-го года стала причиной отставания в развитии сельскохозяйственных культур, сообщается в обзоре Белгидромета агрометеорологической ситуации.





Еще синоптики предупреждают о майских ночных заморозках, которые ожидаются в ближайшее время.





- Заморозки будут представлять опасность в первую очередь для цветущих плодовых культур, на ранних посевах уже возможно появление всходов кукурузы, - предупредили синоптики.





Однако далее в Беларуси должна наконец-то установиться теплая погода, что поспособствует развитию сельхозкультур, плодовых и нарастанию вегетативной массы трав. В Белгидромете назвали и условия для высадки картофеля.





- Установление теплой погоды послужит улучшением условий для просыхания переувлажненных почв, посадки картофеля и сева кукурузы, - уточнили в Белгидромете.





Сейчас почва в Беларуси существенно увлажнена дождями, прошедшими во многих регионах республики. Самый большой объем осадков выпал на 7 мая в северо-западных районах Беларуси.





пишет kp.by. - По последним данным в большинстве районов Витебской и Гродненской областей наблюдается переувлажнение верхнего слоя почвы, что сдерживает проведение полевых сельскохозяйственных работ. На большей части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, - констатировали синоптики,kp.by.







