Ветераны побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Особенная экскурсия. Сегодня во Дворце Независимости – рабочей резиденции президента Беларуси – побывали ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Для них организовали выставку. Экспонаты посвящены Подвигу советского народа. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко продолжит.

В этих залах бывают высокопоставленные гости. Но сегодняшние посетители самые важные. Дворец Независимости может называться именно так благодаря тем, кто эту независимость отстоял. Их подвигу посвятили выставку. Здесь произведения искусства, которые создавали в военное время и в последующие годы. Ветераны и узники концлагерей видели это своими глазами.

«Особенно перед праздниками приглашают, это очень тяжело. Мы снова все это переживаем. Я без слез не могу. Я вчера выступала перед студентами. Просто плакала и все», – делится узница концлагеря Ирина Иванюк.

Тамара Семеновна и Ирина Михайловна держатся вместе. Ужасы войны их объединили. Женщины выступают в единственном в мире хоре узников концлагерей. Тамара Вешнякова вспоминает: во время блокады Ленинграда была еще школьницей. И помогать могла только песней.

«Мы в госпитале выступали перед ранеными. И танцевали, и пели, и писали письма домой. У меня в одной из палат был друг такой – дядя Коля. Я была похожа на его дочку. Дочку звали Танечка, а я Томочка. Он всегда говорил: «Вот кончится война, я тебе сделаю подарок. Подарю галстучек с замочком», – вспоминает жительница блокадного Ленинграда Тамара Вешнякова.

Они с трудом переходят из одного зала в другой. Многим уже за девяносто. Но увидеть хочется все. Ведь теперь история происходит в этих кабинетах. Ветераны надеются, что все вопросы в мире можно будет решить с помощью мирных переговоров.

«Мы не должны забывать. Им же тоже хотелось жить. Они шли на амбразуру. Сейчас 27 миллионов лежат в земле. Это же сколько людей. А сейчас некоторые не понимают этого. Или не хотят понимать», – говорит ветеран Великой Отечественной войны Петр Попов.

Во время войны погиб каждый третий белорус. Тех, кто сражался с оккупантами, с каждым годом все меньше. Сейчас немного больше трех тысяч. И в стране помнят каждого.