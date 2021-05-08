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Ветераны побывали на экскурсии во Дворце Независимости
08.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Особенная экскурсия. Сегодня во Дворце Независимости – рабочей резиденции президента Беларуси – побывали ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Для них организовали выставку. Экспонаты посвящены Подвигу советского народа. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко продолжит.
В этих залах бывают высокопоставленные гости. Но сегодняшние посетители самые важные. Дворец Независимости может называться именно так благодаря тем, кто эту независимость отстоял. Их подвигу посвятили выставку. Здесь произведения искусства, которые создавали в военное время и в последующие годы. Ветераны и узники концлагерей видели это своими глазами.
Тамара Семеновна и Ирина Михайловна держатся вместе. Ужасы войны их объединили. Женщины выступают в единственном в мире хоре узников концлагерей. Тамара Вешнякова вспоминает: во время блокады Ленинграда была еще школьницей. И помогать могла только песней.
Они с трудом переходят из одного зала в другой. Многим уже за девяносто. Но увидеть хочется все. Ведь теперь история происходит в этих кабинетах. Ветераны надеются, что все вопросы в мире можно будет решить с помощью мирных переговоров.
Во время войны погиб каждый третий белорус. Тех, кто сражался с оккупантами, с каждым годом все меньше. Сейчас немного больше трех тысяч. И в стране помнят каждого.
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Во дворце выставили произведения искусства, которые создавали в военное время и в последующие годы.
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