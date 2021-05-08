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Слониха подала в суд о законности ее содержания в зоопарке

08.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Американский суд рассмотрит иск слонихи по кличке Хэппи о законности ее содержания в зоопарке, сообщается на сайте фонда Nonhuman Rights Project, который подал иск.

Необычная история началась три года назад, в 2018-м, когда зоозащитник подали петицию с целью признать животным фундаментальное право на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов. Слониха Хэппи стала первым в мире слоном, чье дело рассматривалось в суде, но тогда ходатайство было отклонено. Теперь его будет рассматривать апелляционный суд Нью-Йорка.

"Это первый случай в истории, когда высший англоговорящий суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека", - говорится в заявлении зоозащитников.

Хэппи была привезена в США в 1997 году. Изначально она жила в вольере с другими слонами, которые с течением времени умерли, других пришлось отселить из-за частых конфликтов. Уже больше десяти лет Хэппи живет одна.

"Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке", - заявили зоозащитники.

Представители фонда также создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Свою подпись под ней поставили уже полтора миллиона человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше десяти лет слониха Хэппи живет одна в вольере, "не имея возможности по-настоящему взаимодействовать" со своими сородичами.
 
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