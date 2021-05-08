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"Ты токсичен, отписываюсь!" Что такое осознанное инфопотребление
08.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Да, в новой реальности новостей стало в разы больше. И часто все они очень похожи: цифры, новые заболевшие/выздоровевшие, новые очаги заражения и очередные меры по борьбе с вирусом. Ощущение, что других событий практически нет.
Но возросла ли в реальности наша потребность в подобных новостях? Как не потерять контроль над своим привычным инфопотреблением и не поддаться массовой панике? Зачем читать одну и ту же новость в пяти разных источниках?
Почему хочется пересылать новую информацию друзьям и родным, и смешливо критиковать их за репосты уже устаревших данных? И главное: можно ли полностью изолироваться от новостей?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современном мире информация устаревает все быстрее. Порой важная новость теряет актуальность уже через несколько часов. Чтобы "ничего не пропустить", кто-то...
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