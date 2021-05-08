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Дни, которые потрясли Беларусь. Выборы-2020 стали началом конца эпохи Лукашенко
Источник материала: Навiны
Когда ровно год назад Палата представителей
Да, она не победила, но выразительно показала, что значительная часть общества переросла систему, построенную первым президентом. Эта система сегодня вроде бы берет реванш, однако в историческом плане она обречена.
Блогер, банкир, домохозяйка — на политическую арену вышли новые фигуры
Минувшей весной старая оппозиция снова переругалась в своей песочнице, завалила
Но тут вдруг появились
Власти кинулись душить политическую активность, но загнать джинна в бутылку на той стадии не смогли. К тому же проявили самонадеянность, когда,
Однако она удивительно попала в фокус чаяний сторонников перемен, триумфально проехала с агитацией по стране и в итоге, судя по косвенным
Сюжет той кампании преподнес несколько уроков. Сели в лужу адепты бойкота выборов. Стало ясно, какой колоссальной может быть роль личности в истории: именно новые персоны придали драйв кампании, которая изначально виделась скучной, вялой.
Но деяния личности тогда обретают исторический масштаб, когда для этого созревают общественные условия. 2020 год показал, что масса белорусов
Поддержка Кремля помогла режиму удержаться
Задушив августовскую революцию, режим по всем законам жанра развернул
Могло ли в августе все сложиться иначе? Да, у новой оппозиции, до поры до времени небитой и наивной, не было реального плана победы (другой вопрос, мог ли он быть вообще). Более того, тот же Бабарико и его сподвижники, как показал
Общество оказалось более готовым к мобилизации, чем предполагали новые лидеры. Такого размаха протестов не предвидел никто. Никто не смог их возглавить, взять на себя роль альтернативного центра силы в те августовские дни, когда весы качались.
Вполне вероятно, что у режима хватило бы сил и самостоятельно задушить протест: против лома нет приема. Но фактор Кремля, безусловно, стал большой гирей, склонившей весы в сторону Лукашенко. Когда Владимир Путин
Это еще один вывод из событий прошлого года: живучесть режима Лукашенко и, соответственно, судьба перемен в Беларуси критически зависят от позиции Москвы. В прошлом году классовая солидарность авторитариев, ненависть к «цветным революциям» перевесила все претензии Кремля к несговорчивому и хитрому белорусскому вождю.
Открутить время назад не получится
Теперь вопрос в том, как долго режим сможет выдержать повышенное напряжение. Его экономические позиции ухудшаются, ресурсы тают, вертикаль может оказаться не такой монолитной, как это выглядит внешне. Многое зависит и от того, как поведут себя Кремль, Запад.
Не исключено, что Лукашенко удастся продержаться у власти еще несколько лет. Во всяком случае, о досрочных выборах он теперь говорит в стиле троллинга: мол, согласен, но только если параллельно назначат досрочные выборы американцы, которые «больше накосячили», нечестно задвинув-де Дональда Трампа.
Грядущие местные выборы и
Но это окажется еще одной пирровой победой. Легитимности режиму новая конституция не прибавит. И в принципе возврат к той сонно-болотной ситуации, которая была до 8 мая 2020 года, уже невозможен.
И режим, и общество перешли Рубикон. Режим наломал столько дров, что его верхушка и многие
И эти люди, надо думать, постараются использовать первое же новое окно возможностей для смены ситуации. Причем тогда, зная, чем чревато поражение, они будут, мягко говоря, намного решительнее.
Закат эпохи
Да, лучше бы перемены прошли без лишнего драматизма и крови, культурно. Но это ведь власти упускают шансы на более-менее мягкую трансформацию.
Сейчас вот Лукашенко и пропаганда топчутся по теме
Понятно, что это чисто риторические рассуждения. Сейчас там разгонятся. Как говорит глава белорусской дипломатии, ха-ха-ха три раза.
Однако и там, наверху, судя по всему, предчувствуют закат эпохи. Лукашенко, хотя никто не тянет за язык, раз за разом твердит о покушениях, снайперах, готовит форс-мажорный декрет о Совбезе как
Системы, исчерпавшие свой не столько материальный, сколько моральный ресурс (а белорусский режим в этом плане выглядит банкротом), могут распадаться очень быстро — так распался Советский Союз. Архитектура политического режима, построенного первым президентом, слишком специфична, слишком завязана на самого архитектора, чтобы долго устоять после него. И выборы-2020 четко обозначили начало конца эпохи Лукашенко и его системы.
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Ровно год назад в стране были назначены президентские выборы…
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