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Павел Дуров ищет личного помощника

08.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открылась вакансия личного помощника Павла Дурова. Требования не заоблачные.




Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ищет персонального ассистента. В описании вакансии говорится, что помощник миллиардера должен быть умён, пишет rusplt.ru.

Среди прочих требований - наличие высшего образования, свободное владение английским языком, грамотная устная и письменная речь, внимательное отношение к деталям. Будущий ассистент обязан заниматься организацией поездок Дурова - бронировать жилье и транспорт, а также вести его календарь, сообщает телеканал «360».

Соискатель должен быть готов навсегда переехать в другую страну. Это может быть ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram, или Швейцария.

Любой желающий может откликнуться на вакансию, написав специальному боту. Требуется указать возраст и место проживания.
 
 
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Открылась вакансия личного помощника Павла Дурова. Требования не заоблачные.
 
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