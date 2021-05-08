Байден: уверен, что встреча с Путиным состоится в июне









Президент США Джо Байден уверен, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится, но конкретное время и место еще не определено.





Ранее встречу президентов России и США обсудили руководители служб безопасности двух стран. Николай Патрушев и Джейкоб Салливан помимо этого затронули в разговоре и российско-американские отношения.





Высокопоставленные чиновники регулярно общаются по телефону и уже поднимали в беседе вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и перспективы взаимодействия России и США по вопросам безопасности.





"Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - сказал американский президент журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о перспективах проведения саммита США-Россия в Европе на высшем уровне.





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США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.





В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.





Ранее в речи, посвященной России, Джо Байден выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.





пишет Sputnik. В марте американский президент позволил себе некорректное высказывание в адрес российского коллеги. В ответ Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и обратил внимание, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Президент РФ также предложил главе Белого дома продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности. Однако диалог между лидерами так и не состоялся – в Вашингтоне отказались от предложения Москвы,Sputnik.















