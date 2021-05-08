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У «Союза» не было ни идейной, ни социальной базы для перерастания в партию – публицист
Источник материала: Партизан
Изначально идея создания «Союза» как политической партии была обречена на провал.
Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» высказал публицист Юрий Павловец.
По его словам, есть несколько основных причин для подобных утверждений.
«Во-первых, одноименное движение, на основе которого и планировалось создать партию, было крайне малочисленным, а его руководители не проводили никакой работы по расширению социальной базы. Попытка перерасти во что-то большее, чем просто формальное сообщество людей, ищущих возможность получить финансирование своей деятельности из России, была предпринята только на волне политического кризиса в Беларуси, когда власти республики снова заговорили о необходимости углубления интеграции. Проще говоря, не было ни идейной, ни материально-финансовой, ни социальной базы для того, чтобы перерасти в партию», - пояснил он.
Во-вторых, обращает внимание Павловец, это – довольно неоднозначные некоторые лидеры «Союза»,
«Их прежние политические взгляды, а также общественная деятельность прошлых лет известны довольно хорошо и не выглядят привлекательными с точки зрения простого белоруса. Особенно в условиях информационного давления со стороны прозападной оппозиции, стремящейся создать как можно более негативный образ у любого, кто так или иначе заявляет о своем пророссийском взгляде», - добавил он.
В-третьих, подчеркивает публицист, это – нежелание руководства Беларуси существенно менять партийную систему страны, что и является самым важным в вопросе отказа «Союз» в госрегистрации.
«Об этом не раз говорил и Александр Лукашенко, и многие белорусские чиновники, подчеркивая отсутствие интереса к партийному строительству у простых белорусов», - указал он.
При этом Павловец считает некоторые заявления о том, что власти страны вдруг испугались появления в лице «Союза» организации, которая будет лоббировать интересы Кремля в Беларуси, сильно преувеличенными.
«Москва, как не работала с гражданским обществом в республике, так и не работает и сегодня, а поддержка так называемых “пророссийских структур” в стране, если и ведется, то, скорее, по чье-то частной инициативе. Например, многие указывают на связь организаторов “Союза” с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова», - отметил он.
В целом же, убежден Павловец, возможность появления новых партий в Беларуси возникнет только после проведения референдума и появления новой Конституции.
«При этом то, что “Союзу” в новой партийной системы республики будет место, крайне сомнительно», - констатировал он.
Напомним, ранее стало известно об отказе в регистрации Минюстом партии «Союз».
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Изначально идея создания «Союза» как политической партии была обречена на провал.
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