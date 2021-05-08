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Витебские "девушки с лампадками" получили еще один приговор

08.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Над "девушками с лампадками" прошел еще один суд.


Кировский мост в Витебске / racyja.com​


7 мая в суде Железнодорожного района Витебска судили трех девушек — Елизавету Кириенко, Марию Агиевич и Марию Амосович. Все они сидят в изоляторе временного содержания. Девушек признали виновными в несанкционированном пикете 27 марта под мостом имени Кирова в Витебске, передает Еврорадио со ссылкой на Радио "Рацыя".

Кириенко и Амосович были осуждены за то, что 26 апреля поставили возле церкви лампадки в память жертв Чернобыля. Сегодня Кириенко должна была выйти на свободу, но этого не произошло — прошел еще один суд.

Судья Ольга Шаповал озвучила обвинение: "Кириенко приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии с полотнищем белого и красного цвета. Вместе с Агиевич и Амосович, которые держали в руках плакаты, находясь под Кировским мостом в городе Витебске, они позировали, делая фото для всеобщего обозрения в новостной ленте телеграм-канала "Витебск для жизни".

Фотографию, ставшую основанием для суда, нашли в телефоне Марии Амосович, пока она была за решеткой. 

Марии Амосович присудили 20 суток ареста (ранее она уже была осуждена на 20), Елизавете Кириенко — 15 суток (ранее была осуждена на 10). Мария Агиевич, осужденная впервые, получила 10 суток ареста. 

Также на суде упомянули, будто при обыске у Елизаветы Кириенко нашли доказательства того, что она имеет отношение к "протестной" надписи на одном из домов в Витебске. Ей может грозить уголовное дело за порчу городского имущества.
 
Теги: Витебск
 
 
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