



Кировский мост в Витебске / racyja.com​









передает Еврорадио со ссылкой на Радио "Рацыя". 7 мая в суде Железнодорожного района Витебска судили трех девушек — Елизавету Кириенко, Марию Агиевич и Марию Амосович. Все они сидят в изоляторе временного содержания. Девушек признали виновными в несанкционированном пикете 27 марта под мостом имени Кирова в Витебске,Еврорадио сона Радио "Рацыя".





Кириенко и Амосович были осуждены за то, что 26 апреля поставили возле церкви лампадки в память жертв Чернобыля. Сегодня Кириенко должна была выйти на свободу, но этого не произошло — прошел еще один суд.





Судья Ольга Шаповал озвучила обвинение: "Кириенко приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии с полотнищем белого и красного цвета. Вместе с Агиевич и Амосович, которые держали в руках плакаты, находясь под Кировским мостом в городе Витебске, они позировали, делая фото для всеобщего обозрения в новостной ленте телеграм-канала " Витебск для жизни".





Фотографию, ставшую основанием для суда, нашли в телефоне Марии Амосович, пока она была за решеткой.





Марии Амосович присудили 20 суток ареста (ранее она уже была осуждена на 20), Елизавете Кириенко — 15 суток (ранее была осуждена на 10). Мария Агиевич, осужденная впервые, получила 10 суток ареста.





Также на суде упомянули, будто при обыске у Елизаветы Кириенко нашли доказательства того, что она имеет отношение к "протестной" надписи на одном из домов в Витебске. Ей может грозить уголовное дело за порчу городского имущества.