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В Гомеле после ДТП с гибелью ребенка на перекрестках с Советской установили «лежачие полицейские»
Источник материала: Tut.by
В Гомеле после ДТП, в котором погибла маленькая девочка, на перекрестках с Советской установили лежачей полицейские.
Работники СМЕПа установили искусственные неровности на улицах Ирининской и Крестьянской перед пересечением с Советской.
Напомним, 4 мая на перекрестке Советской и Крестьянской
Citroen выехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с Nissan. В итоге Citroen выбросило на тротуар — погибла шестилетняя девочка.
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Напомним, 4 мая на перекрестке Советской и Крестьянской произошло смертельное ДТП.
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