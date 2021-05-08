В Гомеле после ДТП с гибелью ребенка на перекрестках с Советской установили «лежачие полицейские»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле после ДТП, в котором погибла маленькая девочка, на перекрестках с Советской установили лежачей полицейские.





Работники СМЕПа установили искусственные неровности на улицах Ирининской и Крестьянской перед пересечением с Советской.





Напомним, 4 мая на перекрестке Советской и Крестьянской произошло ДТП.

Citroen выехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с Nissan. В итоге Citroen выбросило на тротуар — погибла шестилетняя девочка.

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