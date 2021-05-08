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Перекрытие дорог, автобусы в объезд и милиция в метро. Как пойдет транспорт в Минске 9 мая

08.05.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 9 мая будут перекрывать дороги в центре, автомобилям придется объезжать. Изменятся некоторые автобусов, а поезда метро вечером будут ходить чаще обычного. Собрали важные сообщения от ГАИ и транспортников о движении в городе в этот день.


Площадь Победы 9 мая 2020-го. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда закроют движение у площади Победы

Утром и вечером 9 мая в районе площади Победы будут праздничные мероприятия.

Первый раз движение транспорта, кроме общественного, ограничат с 7.00. С 9.00 — полностью закроют движение всех видов транспорта.

Вот каких улиц это коснется. По проспекту Независимости — от улицы Янки Купалы до Козлова, на улице Захарова — от проспекта Независимости до Первомайской, на улице Киселева — от проспекта Независимости до Красной.


Схема: ГАИ Минска

Вечером на указанных улицах с 18.00 снова закроют движение личного автотранспорта, а с 19.00 — и общественного.

ГАИ настоятельно просит отказываться от личных авто и приезжать на праздник общественным транспортом.

Как будет работать наземный транспорт

Из-за перекрытий изменятся некоторые маршруты автобусов, предупреждает «Минсктранс». Время окончания ограничений указано ориентировочно.

с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00:

  • автобусы № 18, 26, 26А пойдут по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке.

с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00:

  • автобусы № 100, 115Э поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом и обратном направлениях, автобусы № 115Э не будут делать промежуточные остановки;
  • автобусы № 300Э от автовокзала «Центральный» поедут по улицам Бобруйская, Свердлова, Маяковского, Аранская, проспекту Партизанский, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, проспекту Независимости и дальше по маршрутам в обоих направлениях;
  • автобусы № 57 направят по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, Клары Цеткин, проспекту Дзержинского и дальше по маршруту в обоих направлениях со всеми остановками на изменяемом участке.

Трассы автобусов могут оперативно изменять при необходимости.

А вот маршруты, по которым 9 мая пустят больше транспорта:

  • автобусы № 1 — с 10.00 до 21.30;
  • автобусы № 100 — с 13.00 до 17.00;
  • трамваи № 6 — с 10.00 до 21.30.

Как будет работать метро

Метро 9 мая будет работать по графику воскресных дней, но с 20.00 до 24.00 поезда будут ходить чаще, чем обычно, пишет подземка. Интервал — 5 минут.

В первой половине дня и вечером выход (и вход) со станции «Площадь Победы» к мемориальной площадке и Вечному огню будут ограничивать.

Напомним также, что на станциях метро в этот день будут работать наряды милиции.

Чтобы не собирались очереди у касс, метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 9 мая будут перекрывать дороги в центре, автомобилям придется объезжать. Изменятся некоторые автобусов, а поезда метро вечером будут ходить чаще обычного....
 
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