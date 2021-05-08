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Перекрытие дорог, автобусы в объезд и милиция в метро. Как пойдет транспорт в Минске 9 мая
Источник материала: Tut.by
В Минске 9 мая будут перекрывать дороги в центре, автомобилям придется объезжать. Изменятся некоторые автобусов, а поезда метро вечером будут ходить чаще обычного. Собрали важные сообщения от ГАИ и транспортников о движении в городе в этот день.
Когда закроют движение у площади Победы
Утром и вечером 9 мая в районе площади Победы будут праздничные мероприятия.
Первый раз движение транспорта, кроме общественного, ограничат с 7.00. С 9.00 — полностью закроют движение всех видов транспорта.
Вот каких улиц это коснется. По проспекту Независимости — от улицы Янки Купалы до Козлова, на улице Захарова — от проспекта Независимости до Первомайской, на улице Киселева — от проспекта Независимости до Красной.
Вечером на указанных улицах с 18.00 снова закроют движение личного автотранспорта, а с 19.00 — и общественного.
ГАИ
Как будет работать наземный транспорт
Из-за перекрытий изменятся некоторые маршруты автобусов,
с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00:
с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00:
Трассы автобусов могут оперативно изменять при необходимости.
А вот маршруты, по которым 9 мая пустят больше транспорта:
Как будет работать метро
Метро 9 мая будет работать по графику воскресных дней, но с 20.00 до 24.00 поезда будут ходить чаще, чем обычно,
В первой половине дня и вечером выход (и вход) со станции «Площадь Победы» к мемориальной площадке и Вечному огню будут ограничивать.
Напомним также, что на станциях метро в этот день будут работать наряды милиции.
Чтобы не собирались очереди у касс, метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные.
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В Минске 9 мая будут перекрывать дороги в центре, автомобилям придется объезжать. Изменятся некоторые автобусов, а поезда метро вечером будут ходить чаще обычного....
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