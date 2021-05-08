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Автопробег Брест – Иркутск – Брест стартовал в Брестской крепости
08.05.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая – Sputnik. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" стартовал автопробег Брест – Иркутск – Брест, сообщает Sputnik.
В субботу, 8 мая, из Бреста в Иркутск отправились участники автопробега, посвященного памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и героической обороне Брестской крепости. К слову, в этом году легендарная крепость отмечает сразу несколько памятных дат: 22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны; в сентябре брестчане отметят 50-летие самого, а в ноябре - 65-летие Музея обороны крепости.
Участники автопробега преодолеют более 15 тысяч километров (из Бреста в Иркутск и обратно). На своем пути они планируют проведение памятных мероприятий. В планах также передача капсулы с землей из Брестской крепости городу Иркутску.
В город над Бугом участники автопробега вернутся накануне Дня памяти и скорби 22 июня.
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На пути к Байкалу участники автопробега проедут через Беларусь, европейскую часть России, Урал и Сибирь - весь маршрут "туда-обратно" 15 тысяч километров.
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