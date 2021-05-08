Готовим сами: лучшие соусы для шашлыка из разных стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ничто так не дополняет и не преображает вкус шашлыка, как искусно приготовленный соус. Тем более что многие из них готовятся просто и быстро. В нынешнем обзоре мы расскажем о соусах, которые готовятся непосредственно пред подачей шашлыка на стол.

Армянский соус для шашлыка

Имеют ли к нему отношение жители Армении — доподлинно не известно, но соус получается с замечательным кавказским колоритом — это точно. Идеально подходит к шашлыку из баранины>>

Ингредиенты:

полбанки томатной пасты

стакан воды

соль

черный свежесмолотый перец

1 головка чеснока

1 луковица

зелень петрушки

любисток

кинза

Готовится соус несложно — томатную пасту с водой доводим до кипения, добавляем соль и свежесмолотый перец. Даем смеси остыть и только потом добавляем ингредиенты. Делать это надо в следующем порядке: лук порезать очень мелко, до прозрачности, и смешать с мелко порубленной зеленью и измельченным чесноком. Дать смеси настояться и перемешать с остывшим томатным соусом.

Греческий соус дзадзыки

Многие ценители считают его идеальным соусом для мяса. Хотя греки едят его и с рыбой и даже просто с чесночным хлебушком. Остроту и пикантность этого соуса можно регулировать за счет количества чеснока.

Ингредиенты:

греческий йогурт без наполнителя 400 г (чем выше жирность — тем лучше)

черный молотый перец

2-3 небольших свежих огурца

5-6 зубчиков чеснока

соль

орегано

2 ст. ложки оливкового масла

7-10 маслин

Очистите огурцы от кожуры и натрите на свекольной терке. Дайте немного отстояться и отожмите из массы сок. Добавьте греческий йогурт, черный перец, пропущенный через пресс чеснок и поставьте массу на несколько часов в холодильник. Когда она настоится — перемешайте, посыпьте сверху орегано, добавьте оливковое масло и украсьте маслинами.

Грузинский соус для шашлыка

Для этого соуса самый важный ингредиент — острая грузинская аджика. Чем больше вы ее добавите, тем пикантней будет ваше блюдо. В качестве основы можно взять готовый томатный соус или пасту, но ценители утверждают, что лучше сварить его из свежих помидоров.

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг

чеснок — 5-6 зубчиков

кинза, петрушка — по пучку

базилик

аджика — 2-3 ч. л.

черный молотый перец

соль

Для этого соуса годятся только толстостенные грунтовые помидоры — бледные тепличные их собратья испортят все. Помидоры бланшируем кипятком, снимаем кожицу, удаляем семена и измельчаем мякоть блендером. Полученную кашицу увариваем минут 20-30 — консистенция должна стать заметно гуще. В процессе варки добавляем соль и перец. После того как смесь остынет, добавляем чеснок и мелко порезанную зелень, аджику и специи. Дайте соусу отстояться в холодильнике и подавайте к столу.

Кавказский соус с гранатовым соком и орехами

Соус для настоящих гурманов. В качестве основы используем стакан свежевыжатого гранатового сока и стакан сухого вина. Неповторимый вкус блюду придадут молотые грецкие орехи.

Ингредиенты:

стакан свежевыжатого гранатового сока

стакан сухого вина

0,5 стакана молотых грецких орехов

3 зубчика чеснока

черный молотый перец

соль

красный острый молотый перец

пучок кинзы

хмели-сунели

1 чайная ложка крахмала

Измельчить грецкие орехи, чеснок, зелень блендером до состояния кашицы. Смешать сок и вино и подогреть их на медленном огне. Незадолго до закипания добавить крахмал, который предварительно развести в небольшом количестве вина и заварить его. Дать смеси остыть, добавить соль, перец, специи. Добавить чесночно-ореховую смесь и интенсивно помешивать.

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