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До 5,5 года колонии: фигуранты дела о телеграм-канале «Армия с народом» отправлены за решетку

08.05.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фигуранты дела о телеграм-канале «Армия с народом» получили различные сроки тюремного заключения, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

До 5,5 года колонии: фигуранты дела о телеграм-канале «Армия с народом» отправлены за решетку

Активист оргкомитета по созданию партии «Народная грамада» Сергей Спариш получил 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, участница движения «Страна для жизни» Антонина Коновалова — 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, блогеры Сергей Ярошевич, Сергей Коршун и Евгений Привалов — 5,5, 4,5 и 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор вынес 7 мая Минский областной суд. Фигурантов, которые были задержаны до президентских выборов, признали виновными в подготовке к участию в массовых беспорядках, в подготовке беспорядков, а Спариша также в препятствовании работе Центризбиркома.

Коршун лишен звания капитана милиции запаса. Привалов взят под стражу в зале суда.

 

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Фигуранты дела о телеграм-канале «Армия с народом» получили различные сроки тюремного заключения, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
 
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