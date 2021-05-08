ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько кофе можно пить, чтобы не навредить здоровью

08.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Сколько кофе можно пить, чтобы не навредить здоровью
Фото: pixabay.com
Большинство людей начинают день с кружки кофе или чая. Возможно, вы также пьете кофе в обед или не можете обойтись без сладкой газировки вечером.

Все это — напитки с большим количеством кофеина. Как их употребление влияет на качество сна и наше здоровье? Об этом журналисты CNN пообщались с Робом ван Даммом, исследователем из Национального университета Сингапура.

По мнению ван Дамма, разные люди по-разному реагируют на кофеин. Когда у человека начинается тремор, он внезапно начинает нервничать или его пульс неожиданно меняется, это может быть признаком того, что человек употребил слишком много кофеина. Известно, что в таком случае большое количество этого вещества в организме будет препятствовать здоровому сну. Чтобы улучшить сон, можно попробовать не употреблять кофеин после какого-то времени, например, после обеда.

Согласно рекомендациям американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, лучше всего употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. Обычный 200-миллилитровый стакан кофе содержит около 100 миллиграммов кофеина, то есть желательно пить не более четырех стаканов кофе в день. Но при этом следует не употреблять более 200 миллиграммов кофеина за раз.

Для некоторых людей кофеин может даже быть полезным — например, для тех, кто работает ночью или выполняет рутинную работу. Но можно найти и другие источники энергии. К тому же, если вы любите вкус кофе, но не хотите употреблять многовато кофеина, попробуйте декофеинизированный кофе — декаф.

Существует много мифов о влиянии кофеина на здоровье в долговременной перспективе, в том числе о том, повышает ли кофеин риск онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Но исследования на это счет показывают весьма оптимистичные результаты. Поэтому, если человек употребляет напитки с кофеином в умеренном количестве и при этом не имеет побочных эффектов, не стоит беспокоиться о влиянии кофеина на здоровье.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для некоторых людей кофеин может даже быть полезным.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Решил напомнить, с чего всё начиналось». Поговорили с работником БМЗ, который ушел в стачку, и выяснили, по-прежнему ли жлобинские металлурги хотят перемен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by