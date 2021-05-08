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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сколько кофе можно пить, чтобы не навредить здоровью Для некоторых людей кофеин может даже быть полезным.

Все это — напитки с большим количеством кофеина. Как их употребление влияет на качество сна и наше здоровье? Об этом журналистыпообщались с, исследователем из Национального университета Сингапура.По мнению ван Дамма, разные люди по-разному реагируют на кофеин. Когда у человека начинается тремор, он внезапно начинает нервничать или его пульс неожиданно меняется, это может быть признаком того, что человек употребил слишком много кофеина. Известно, что в таком случае большое количество этого вещества в организме будет препятствовать здоровому сну. Чтобы улучшить сон, можно попробовать не употреблять кофеин после какого-то времени, например, после обеда.Согласно рекомендациям американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, лучше всего употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. Обычный 200-миллилитровый стакан кофе содержит около 100 миллиграммов кофеина, то есть желательно пить не более четырех стаканов кофе в день. Но при этом следует не употреблять более 200 миллиграммов кофеина за раз.Для некоторых людей кофеин может даже быть полезным — например, для тех, кто работает ночью или выполняет рутинную работу. Но можно найти и другие источники энергии. К тому же, если вы любите вкус кофе, но не хотите употреблять многовато кофеина, попробуйте декофеинизированный кофе — декаф.Существует много мифов о влиянии кофеина на здоровье в долговременной перспективе, в том числе о том, повышает ли кофеин риск онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Но исследования на это счет показывают весьма оптимистичные результаты. Поэтому, если человек употребляет напитки с кофеином в умеренном количестве и при этом не имеет побочных эффектов, не стоит беспокоиться о влиянии кофеина на здоровье.