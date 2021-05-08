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Праздник 8 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Этот праздник в старину имел несколько названий: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Наши предки верили, что, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают день рождения божьей коровки.
Главные приметы этого дня:
Если в этот день слышна кукушка - будет тепло.
Если хорошая погода стоит в этот день - ждите хорошего урожая.
Теплый вечер и звездное небо сулит хороший урожай.
Если в этот день ясно - лето будет знойным.
Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.
Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает несчастье.
Птицы появились в огороде – ожидайте хороший урожай на деревьях и грядках.
Холодные и частые дожди – меда не ждите.
Кучевые облака утром - ждите грозы позже.
Что нельзя делать в этот день:
В этот день категорически нельзя употреблять алкоголь - это приведет к серьезным последствиям.
В этот день именины празднуют Марк и Сергей. Поздравьте их с Днем ангела!
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Если в этот день ясно - лето будет знойным.
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