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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 8 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Если в этот день ясно - лето будет знойным.

Этот праздник в старину имел несколько названий: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Наши предки верили, что, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают день рождения божьей коровки.Если в этот день слышна кукушка - будет тепло.Если хорошая погода стоит в этот день - ждите хорошего урожая.Теплый вечер и звездное небо сулит хороший урожай.Если в этот день ясно - лето будет знойным.Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает несчастье.Птицы появились в огороде – ожидайте хороший урожай на деревьях и грядках.Холодные и частые дожди – меда не ждите.Кучевые облака утром - ждите грозы позже.В этот день категорически нельзя употреблять алкоголь - это приведет к серьезным последствиям.В этот день именины празднуют Марк и Сергей. Поздравьте их с Днем ангела!