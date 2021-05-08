Источник материала: UDF



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Кредитно-нефтяные политические рычаги давления

Именно «нестыковки» в переговорах Минска и Москвы мне кажутся первопричиной того, что новополоцкий комбинат может со дня на день остановиться, а полмиллиарда долларов, в которых все острее нуждаются белорусские власти, до сих пор «зависли» в Москве.

Российский финансовый рынок нас не спасет

Из того, что мы видим на данный момент, важно отметить, что происходит усиление кредитной зависимости от нашего основного кредитора – РФ.

Нефть по окольной «трубе»

Если поставки действительно резко сократятся, то это может привести не только к резкому ухудшению финансового положения стратегически значимого для Беларуси предприятия, – это очень ощутимо ударит по белорусской экономике. Упадет объем экспорта белорусских нефтепродуктов, уменьшатся поступления валютной выручки в страну, уменьшится предложение валюты на внутреннем рынке со всеми вытекающими негативными последствиями в виде ускорения темпов девальвации белорусского рубля.

Самоубийственная война с иностранным капиталом

Насколько серьезным будет это давление, остается лишь догадываться, – все-таки с экономической точки зрения оно абсолютно нецелесообразно. И это осознают представители государственных органов – можно навредить только самим себе и ухудшить и без того достаточно сложную экономическую ситуацию в стране.

Основа проблем – политический кризис

Это очень опасно – дальнейший рост просроченной задолженности в экономике может быть чреват ростом количества банкротств. Это может сильно навредить экономической динамике.

Угроза белорусскому рублю реальна

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Угроза белорусскому рублю реальна - аналитик BusinessForecast Беларусь ждет мощная девальвация из-за безумия властей.