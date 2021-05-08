|
День герба и флага на калинковичском мясокомбинате: военная форма, клоун и человек-корова
08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Для детей работников предприятия провели интеллектуально-познавательный квест. Подробности – на фото.
Скриншот видео
— На Калинковичском мясокомбинате, одном из градообразующих предприятий района, существуют давние прочные традиции корпоративной культуры, сообщает районная газета
О том, как это было — в репортаже издания, избранные моменты:
Тут и далее фото: Николая Борисенко, knews.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для детей работников предприятия провели интеллектуально-познавательный квест. Подробности – на фото.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)