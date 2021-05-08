День герба и флага на калинковичском мясокомбинате: военная форма, клоун и человек-корова

Источник материала: Салiдарнасць

Для детей работников предприятия провели интеллектуально-познавательный квест. Подробности – на фото.





Скриншот видео

— На Калинковичском мясокомбинате, одном из градообразующих предприятий района, существуют давние прочные традиции корпоративной культуры, сообщает районная газета «Калінкавіцкія навіны» . — Вот и накануне Дня Государственного герба и Государственного флага для детей работников организовали интеллектуально-познавательный квест.

О том, как это было — в репортаже издания, избранные моменты:





Тут и далее фото: Николая Борисенко, knews.by















