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«Гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны». Головченко напомнил Западу о Будапештском меморандуме
Источник материала: Партизан
Для белорусов память о победе является национальным достоянием, заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественном собрании, посвященном 76-й годовщине победы во Дворце Республики.
«В попытках переписать историю Великой Победы у нас пытаются забрать героическое прошлое, на фоне которого особенно ярко видны факты пособничества отдельных европейских государств гитлеровской Германии, ошибки и просчеты в политике западных политических деятелей», — отметил он,
«Еще не успели высохнуть чернила на Договоре о ненападении между Советским Союзом и Германией в 1939 году, позволившем почти на два года оттянуть начало войны, как нацистская верхушка приступила к разработке плана агрессии против Советского Союза, известного как «Барбаросса». А уже в 1994 году западные державы, заключив Будапештский меморандум в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия, гарантировали Беларуси воздерживаться от угрозы силой либо ее применения против политической независимости Беларуси и не применять меры экономического принуждения, направленные на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее суверенитету. Это цитата из соглашения. И как мы сейчас видим, эти гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны».
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«Гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны». Головченко напомнил Западу о Будапештском меморандуме
Для белорусов память о победе является национальным достоянием, заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественном собрании, посвященном 76-й годовщине...
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