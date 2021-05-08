«Гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны». Головченко напомнил Западу о Будапештском меморандуме









пишет НН со ссылкой на БелТА. «В попытках переписать историю Великой Победы у нас пытаются забрать героическое прошлое, на фоне которого особенно ярко видны факты пособничества отдельных европейских государств гитлеровской Германии, ошибки и просчеты в политике западных политических деятелей», — отметил он,НН сона БелТА.





«Еще не успели высохнуть чернила на Договоре о ненападении между Советским Союзом и Германией в 1939 году, позволившем почти на два года оттянуть начало войны, как нацистская верхушка приступила к разработке плана агрессии против Советского Союза, известного как «Барбаросса». А уже в 1994 году западные державы, заключив Будапештский меморандум в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия, гарантировали Беларуси воздерживаться от угрозы силой либо ее применения против политической независимости Беларуси и не применять меры экономического принуждения, направленные на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее суверенитету. Это цитата из соглашения. И как мы сейчас видим, эти гарантии не стоят даже бумаги, на которой они написаны».



