Футбол под дождем





Лужа на стадионе в Сморгони / bytribuna.global.ssl.fastly.net





Игра проходила под дождем. Дренажная система не справилась, и на поле стали образовываться лужи. Самая большая лужа из появилась на правом краю поля возле трибун. Периодически футболисты играли прямо в ней.





передает Еврорадио. В перерыве работники стадиона попытались в три лопаты осушить лужу, но большого успеха не достигли,Еврорадио.





Игра завершилась победой "Немана" — 2:0. Гродненские футболисты покинули предпоследнее место в турнирной таблице, на него теперь опустилась "Сморгонь".