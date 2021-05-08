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Томас Бах: «МОК выступает против политизации олимпийского движения и готов оказывать поддержку Китаю»

08.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация выступает против политизации олимпийского движения и окажет поддержку Китаю в проведении Олимпийских игр-2022 в Пекине.




«Международный олимпийский комитет придерживается олимпийской хартии и выступает против политизации олимпийского движения. МОК готов тесно сотрудничать с Китаем, оказывать полную поддержку Китаю для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в обозначенные сроки.

Олимпиада в Пекине продемонстрирует миру образец в борьбе с пандемией COVID-19», – сказал Бах.

Зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года, пишет Трибуна.
 
 
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация выступает против политизации олимпийского движения и окажет поддержку...
 
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