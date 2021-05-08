Томас Бах: «МОК выступает против политизации олимпийского движения и готов оказывать поддержку Китаю»













«Международный олимпийский комитет придерживается олимпийской хартии и выступает против политизации олимпийского движения. МОК готов тесно сотрудничать с Китаем, оказывать полную поддержку Китаю для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в обозначенные сроки.





Олимпиада в Пекине продемонстрирует миру образец в борьбе с пандемией COVID-19», – сказал Бах.



