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Какие курсы доллара и евро установили обменники на длинные выходные
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,539 рубля, а евро — 3,07 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,582 рубля (Белгазпромбанк), а ниже всего — 2,539 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке, Технобанке — 2,53 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,117 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке, Банке ВТБ, Статусбанке — 3,07 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,066 рубля.
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