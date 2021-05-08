Какие курсы доллара и евро установили обменники на длинные выходные

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,539 рубля, а евро — 3,07 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,582 рубля (Белгазпромбанк), а ниже всего — 2,539 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке, Технобанке — 2,53 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,117 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке, Банке ВТБ, Статусбанке — 3,07 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,066 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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