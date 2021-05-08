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Синоптики предупредили о заморозках в ночь на 9 мая
08.05.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая – Sputnik. Заморозки ожидаются в Беларуси в ночь на 9 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью в воскресенье на больше части территории страны температура воздуха может опуститься до -3℃.
Утром, согласно прогнозу синоптиков, местами будет туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
Днем воздух прогреется +11℃, местами будет +17℃. Ветер будет западный и юго-западный 3-8 м/с.
Ранее синоптики сообщили, что
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Прогноз погоды пока не радует белорусов, но, как обещают синоптики, все изменится с понедельника.
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