Синоптики предупредили о заморозках в ночь на 9 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Заморозки ожидаются в Беларуси в ночь на 9 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в воскресенье на больше части территории страны температура воздуха может опуститься до -3℃.

Утром, согласно прогнозу синоптиков, местами будет туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется +11℃, местами будет +17℃. Ветер будет западный и юго-западный 3-8 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Беларуси изменится с понедельника , 10 мая. В ночные часы, правда, еще будет прохладно, но днем будет достаточно тепло - от +18°С до +24°С, по западу даже до +26°С.