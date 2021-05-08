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Синоптики предупредили о заморозках в ночь на 9 мая

08.05.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Заморозки ожидаются в Беларуси в ночь на 9 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в воскресенье на больше части территории страны температура воздуха может опуститься до -3℃.

Утром, согласно прогнозу синоптиков, местами будет туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется +11℃, местами будет +17℃. Ветер будет западный и юго-западный 3-8 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Беларуси изменится с понедельника, 10 мая. В ночные часы, правда, еще будет прохладно, но днем будет достаточно тепло - от +18°С до +24°С, по западу даже до +26°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Прогноз погоды пока не радует белорусов, но, как обещают синоптики, все изменится с понедельника.
 
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