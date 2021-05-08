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Как в Витебской области чтут память "солнечного" поэта из Грузии

08.05.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 7 мая – Sputnik. Во время операции "Багратион" в Витебской области погиб известный грузинский поэт Мирза Геловани. Память о нем хранится не только у него на родине, но и в Беларуси, где поэт похоронен.

Корреспондент Sputnik съездил на братскую могилу, а также встретился со школьниками и учителями, которые за ней ухаживают, и поинтересовался, знакомо ли молодое поколение с творчеством известного поэта?

Где похоронен "Солнечный человек"?

"Мирза Геловани, известнейший грузинский поэт, погиб в 27 лет на третий день операции Багратион, освобождая Витебскую область от немецко-фашистских захватчиков", - рассказала корреспонденту учитель белорусского языка и литературы Ржавской базовой школы Бешенковичского района Светлана Есипенко.

Родился поэт в солнечном грузинском крае Тианети. Горы, река Иори и леса на всю жизнь запечатлелись в его памяти и отразились в творчестве поэта. Свое первое стихотворение Мирза написал в шестилетнем возрасте и подписал его "Солнечный человек". Лишь после окончания педагогического техникума поэт стал публиковать стихи под своей фамилией.

"В 30-е годы Мирза активно печатался, а в 1939-м впервые читал свои стихи в Доме писателей. В том же году Геловани призвали в армию, в танковые войска, где он за два года дослужился до капитана. А потом началась война", - поделилась фактами из биографии поэта Светлана Есипенко.

Геловани по вечерам декламировал солдатам свои стихи на грузинском языке, но мало кто из бойцов знал о том, что их командир – известный поэт.

26 июня 1944 года Мирза Геловани погиб при форсировании реки Западная Двина. Как командира его похоронили отдельно от остальных бойцов в лесу у дороги близ села Нижнее Кривино. На могиле установили обелиск со звездой, надписью и фамилией. 

© Sputnik / Павел Вур
В 1965 году ученики Ржавской школы сделали альбом посвященный грузинскому поэту, который хранится в Красном уголке до сих пор

В 1952 году останки поэта перенесли в братскую могилу возле села Санники Витебской области. Но до 1965 года родственники ничего не знали об его судьбе.

Письмо в солнечную Грузию

"Мои родители работали учителями в Ржавской средней школе, и с их слов я знаю, что дети в 1965 году написали письмо родственникам Мирзы Геловани в солнечную Грузию, а потом к нам приехали грузинские товарищи, которых мы очень тепло встретили. Приезжал ансамбль "Грузинские голоса". Эта дружба продолжается до сих пор", - поделилась воспоминаниями ведущий специалист по идеологической работе ЗАО "АСБ-Агро новатор" Евгения Фиешко. 

© Sputnik / Павел Вур
Учителя и ученики периодически просматривают альбомы посвященные Мирзе Геловани

Ученики и учителя Ржавской школы вместе с сотрудниками "АСБ-Агро новатор" ухаживают за братской могилой, где похоронен грузинский поэт, проводят памятные мероприятия в его честь.

"У нас в школе есть дружина имени Мирзы Геловани. Кроме того, ежегодно 2 марта, в его день рождения, мы проводим тематические классные часы, посвященные поэту, а на литературных вечерах ребята читают его стихи", - рассказала учитель математики и информатики Ржавской базовой школы Людмила Адамович.

Она создала проект "Smart-путешественник", одно из направлений которого – посещение исторических мест. В том числе можно посетить и братскую могилу, где лежит и Мирза Геловани.

Как отмечают учителя, школьники интересуются жизнью грузинского поэта, знакомятся с его творчеством.

В 1944 году Мирза Геловани писал своим родным: "Никогда вам не придется краснеть за меня. Я спокоен. У меня проснулись дух и твердость Цантэ Дадиани, и вы можете с гордостью сказать: я защищаю свою Родину, чтоб будущее поколение было счастливее нас".

© Sputnik / Павел Вур
К братской могиле, где покоится и прах Мирзы Геловани, всегда приносят цветы и венки

Хранить о погибших память - очень важно для последующих поколений, потому что лишь те, кто помнит боль прошлого, постарается не повторить ее в будущем.

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Теги: Витебск
 
 
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Грузинский поэт Мирза Геловани погиб при форсировании Западной Двины во время военной операции по освобождению Беларуси.
 
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