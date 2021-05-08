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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
На минувшей рабочей неделе (3-7 мая) выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Поднялся:
Четыре другие валюты свои позиции сдали:
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На минувшей рабочей неделе (3-7 мая) выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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