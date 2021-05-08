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Прогноз курса рубля на неделю 12-15 мая
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Вторую неделю подряд курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже не растет, а снижается, нарушая все сложившиеся за последние годы закономерности и сделанные в соответствие с ними прогнозы. За первую неделю мая он уменьшился на 0,9% – до 2,5354 рубля за доллар, что оказалось минимальным значением в этом году. Но такой обвал вряд ли можно было предвидеть, так как он был вызван как неожиданным ослаблением доллара на международном валютном рынке, так и снижением стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля.
При этом средневзвешенный курс евро на БВФБ уменьшился на 1,1% – до 3,0615 рубля за евро.
Средневзвешенный курс российского рубля увеличился за неделю на 0,1% и составил 7 мая 3,4206 белорусского рубля за 100 российских.
В то же время стоимость валютной корзины снизилась на 0,5%, причем падение произошло всего за два дня: 6 и 7 мая. Среднедневной объем торгов валютами на БВФБ составил 102,7 млн. рублей против 112,5 млн. рублей на предыдущей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Резкое падение стоимости валютной корзины указывает на значительное превышение предложения валюты над спросом на нее. Возможно, начинает сказываться улучшение состояния внешней торговли РБ, связанное с ростом экспорта в Россию вследствие снятия ряда торговых барьеров, которые ранее препятствовали белорусскому экспорту.
А это вызвано, скорее всего, прогрессом на пути решения вопросов, связанных с интеграцией Беларуси и России в рамках союзного государства.
Кроме того, в Беларуси принимаются меры по поддержке экспорта. В частности, Банк развития РБ в I квартале увеличил сумму экспортных кредитов в 1,8 раза по отношению с аналогичным периодом прошлого года – до 384,2 млн. рублей. Больше всего подобных кредитов было выдано на экспорт в Россию – 56,2% от общей суммы кредитов.
Чем бы это ни вызывалось, белорусская экономика восстанавливается после кризиса прошлого года более быстрыми темпами, чем планировалось. Как сообщил 4 мая премьер-министр РБ Роман Головченко, в I квартале 2021 года ВВП страны вырос почти на 1%. За четыре месяца в правительстве прогнозируют рост ВВП на 1,4%, а за полугодие – почти на 2%. Премьер-министр особо подчеркнул, что рост ВВП обеспечен, в основном, промышленностью, в которой объем производства за квартал вырос на 9%.
Второй причиной укрепления рубля на прошедшей неделе могло быть снижение спроса на валюту со стороны белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые в мае сократили покупку российской нефти. По крайней мере компания «Транснефть» в мае планирует существенно снизить транспортировку нефти в РБ. При этом в концерне «Белнефтехим» сообщили, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме, а переработка нефти в мае даже должна превысить запланированный уровень. То есть, похоже, что экспорт нефтепродуктов продолжается в прежнем объеме, а нефти страна покупает меньше.
В то же время санкционная война пока утихла, хотя власти Беларуси к ней готовятся. Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РБ заявил, что санкции со стороны некоторых стран нельзя оставлять без ответа, и попросил предоставить ему сведения о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси.
Таким образом, пока ситуация на валютном рынке РБ выглядит на удивление хорошей, и причин для ее ухудшения не видно. Более того, на текущей неделе рубль должен получить дополнительную поддержку в связи с традиционным для середины месяца увеличением объема продажи валюты предприятиями. Это означает, что корзина валют может подешеветь за неделю на 0,5-1%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
Европейская валюта в начале прошедшей недели слабела против доллара, но к концу недели компенсировала все потери, а во второй половине пятницы 7 мая даже резко подорожала.
Ослабление евро было вызвано заявлением министра финансов США Джанет Йеллен о том, что увеличение инфляции может заставить ФРС повысить процентную ставку. Это противоречит заявлениям руководства ФРС о намерении воздерживаться от ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому увеличило сомнения в твердости этих намерений и поддержало доллар. После такого заявления главы Минфина курс евро опустился до 1,2 долларов. Впрочем, Джанет Йеллен вскоре после этого сказала, что повышать ставки ФРС не следует.
Затем чиновники ФРС выступили с заявлениями, подтверждающими приверженность мягкой политике, что вызвало ослабление доллара. И настоящий удар американская валюта получила 7 мая, когда вышли разочаровывающие данные о безработице в США. В апреле в стране было создано всего 266 тыс. новых рабочих мест (без учета сельскохозяйственного сектора), что оказалось намного ниже, чем в марте, когда данный параметр равнялся 770 тыс. Эта новость отправила курс доллара в нокаут, и курс евро на рынке форекс снова превысил уровень 1,21 доллара.
На текущей неделе курс евро способен подняться на 0,5-1%, так как сомнения в твердости намерений ФРС не обращать внимания на рост инфляции снизились.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Данные по рынку труда США оказали 7 мая поддержку и российскому рублю на Московской бирже. Но рубль укреплялся и до этого, чему способствовала, в значительной степени, пауза в санкционной войне. Растут надежды на то, что РФ и США удастся договориться о новой встрече президентов.
Кроме того, российский Минфин сообщил о снижении объемов покупки валюты на внутреннем рынке страны с 11 мая примерно на треть по сравнению с покупками апреля.
Поддерживали российскую валюту и высокие цены на нефть, сохраняющиеся в связи с надеждами на скорое восстановлением мировой экономики.
Поэтому, если новых санкций на текущей неделе не будет введено, можно ожидать уменьшения курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0,5-1%.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Таким образом, курс доллара на БВФБ может продолжить снижение, причем быстрыми темпами: на 1-2%. При этом могут также подешеветь и евро с российским рублем.
Прогноз на среду 12 мая
Во второй половине пятницы 7 мая курс доллара на Московской бирже опустился примерно на 0,3% – до 73,785 рубля.
В то же время, курс евро на рынке форекс вырос на 0,5% и достиг 1,2166 доллара за евро.
Такая динамика указанных курсов валют, которая может сохранится 10 и 11 мая, указывает на возможность обвала курса доллара на открытии торгов на БВФБ после долгого перерыва на величину порядка 1%.
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Пока ситуация на валютном рынке РБ выглядит на удивление хорошей.
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