Хроника дня. 10 суток за бело-оранжево-белые снежинки на окне, сообщения о задержании лидера стачкома «Беларуськалия»

Источник материала: Onliner

Сегодня утром появились сообщения о том, что задержан лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. А белорусские журналисты и другие представители медиапространства призвали власти остановить уголовные преследования коллег и неоправданные вмешательства в работу негосударственных СМИ. Подробности читайте в нашей хронике.

Задержан лидер стачкома «Беларуськалия»

Нам сообщили, что около часа назад неизвестные пришли в дом родителей лидера стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна, где находился и он сам. Что происходило дальше, пока точно неизвестно, но источники, близкие к солигорчанину, подтвердили, что его задержали: «Он успел написать, что его задерживают...»

За подробностями мы обратились в пресс-службу МВД Минской области. Как только нам ответят, мы сразу же опубликуем новую информацию.

Белорусские медиа призвали власти прекратить вмешательство в работу негосударственных СМИ

С инициативой открытого обращения к властям выступили члены Белорусской ассоциации журналистов. Его подписали уже больше 90 человек, среди них — многие известные представители белорусского медиапространства.

Все призывают власти прекратить уголовное преследование журналистов, освободить коллег из мест лишения свободы, вернуть негосударственные СМИ в систему печати и распространения, восстановить доступ к веб-сайтам и прекратить неоправданное вмешательство государства в работы СМИ и журналистов.

Минчанина посадили на 10 суток за бело-оранжево-белые снежинки на окне

6 мая 34-летний Владимир Палуян был задержан сотрудниками ОБЭП возле своего дома. Причина — бело-оранжево-белые снежинки на окне, пишет незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна» .

Офицеры не составили никаких документов и доставили мужчину в Советское РУВД для разбирательства. Там Владимиру предъявили обвинение по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование. Согласно протоколу Владимир Палуян «с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов провел пикет, поместив снежинки на окно цвета бчб, что умышленно нарушило закон о массовых мероприятиях».

Дело Палуяна рассматривали в суде 7 мая. В качестве доказательств были предоставлены фотографии, на которых тяжело разобраться, какого именно цвета снежинки. Да и сами сотрудники ОБЭП и РОВД подтвердили на заседании, что на окне были оранжевые снежинки вместо красных, но они решили не упоминать об этом в протоколе. Тем не менее, судья приняла решение арестовать Палуяна на 10 суток.

(будет дополнено)