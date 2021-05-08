Кубраков: с теми, кто призывает к акциям, — обращаться как с предателями









передает Еврорадио со ссылкой на БЕЛТА. Такую задачу перед милиционерами поставил министр внутренних дел Иван Кубраков во время митинга-реквиема в деревне Гаи Могилевского района,Еврорадио сона БЕЛТА.





К акциям в День Победы призывает, например, Павел Латушко, который считает, что в такой день милиция не станет разгонять людей.





"Тех граждан, которые призывают в интернете к противоправным действиям, кроме как предателями и врагами я и не назову. Все прекрасно знают, как во все времена поступали с такими людьми. И если у кого-то вдруг появится желание нарушить безопасность и спокойствие в эти светлые дни, сотрудники органов внутренних дел быстро и оперативно пресекут такие действия", — пригрозил Кубраков.