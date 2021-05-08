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Кубраков: с теми, кто призывает к акциям, — обращаться как с предателями

08.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С теми, кто призывает на акции в День Победы, нужно обращаться как с предателями и врагами.



Такую задачу перед милиционерами поставил министр внутренних дел Иван Кубраков во время митинга-реквиема в деревне Гаи Могилевского района, передает Еврорадио со ссылкой на БЕЛТА.

К акциям в День Победы призывает, например, Павел Латушко, который считает, что в такой день милиция не станет разгонять людей.

"Тех граждан, которые призывают в интернете к противоправным действиям, кроме как предателями и врагами я и не назову. Все прекрасно знают, как во все времена поступали с такими людьми. И если у кого-то вдруг появится желание нарушить безопасность и спокойствие в эти светлые дни, сотрудники органов внутренних дел быстро и оперативно пресекут такие действия", — пригрозил Кубраков.
 
 
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С теми, кто призывает на акции в День Победы, нужно обращаться как с предателями и врагами.
 
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