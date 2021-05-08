Двойной праздник: ветеран из Беларуси отмечает день рождения в День Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одна дата – два праздника. Ветеран Великой Отечественной войны из Беларуси Иван Иванович Козел в День Победы празднует и свой день рождения. Войну он встретил подростком. А после ее окончания долго помогал восстанавливать страну, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Иван Иванович почти не слышит приветствия. И на каждый шаг уходит много сил. Но гостям ветеран рад. Раиса Викторовна навещает его каждую неделю. Председатель ветеранской организации помогает по дому, рассказывает последние деревенские новости.

Шкатулка едва вмещает все награды: орден «Отечественной войны второй степени», много юбилейных медалей. Некоторые до сих пор еще в упаковке. Иван Иванович не любит их рассматривать: за каждой – боль. Да и о войне немногословен. Ему было 14, когда немцы вошли в родную деревню Потейки. Она в часе езды от Минска.

«Немцы пришли сюда через две недели. И начальник по-русски говорил: «Мы Москву захватим за две недели», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Козел.

На фронт Иван Козел попал, когда Беларусь уже освободили. В августе 44-го был в Каунасе. Артиллерист-зенитчик участвовал и в прорыве немецкой обороны Кенисберга.

«Бомбили жестоко. И нас туда – весь полк. Был новейший полк. Командовал майор Павленко. Высокий такой, с бакенбардами. Ранений не было, можно сказать, пронесло», – рассказал Иван Козел.

Салютовали из пушек, плакали и обнимались. После Дня Победы Иван Иванович еще пять лет служил в армии. А потом вернулся домой. Работал в местном колхозе.

«У него очень хорошая заботливая дочь. Она имеет своих дочерей. Поэтому и дома, и на подворье – порядок. Часто его навещают», – рассказала председатель ветеранской организации Раиса Ленько.

Сейчас у Ивана Ивановича главное увлечение – мед. Пасека прямо во дворе. Говорит, забота о пчелах точно продлевает жизнь. Девятого мая ветеран отмечает и свой день рождения – 94 года. Поздравлять приедут внуки и правнуки. А Иван Иванович будет вспоминать боевых товарищей, юность, которую украла война, и долгую жизнь. Свою и тех, кого удалось спасти.

В Беларуси проживает немногим более четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.