Актер Алексей Кравченко вспоминает съемки одного из самых сильных фильмов о войне «Иди и смотри»

Источник материала: Tut.by

«Иди и смотри» — знаменитая военная драма, но нетипичное кино о войне. Это не героическая картина, где солдат сражается с фашизмом. Ужас войны там передается совсем по-другому: через историю подростка Флеры, который за два дня из жизнерадостного мальчишки превращается в седого старика. Того самого парнишку в фильме сыграл 14-летний Алеша Кравченко. Накануне Дня Победы и 36-летия фильма AFISHA.TUT.BY поговорила с теперь 51-летним Алексеем. О съемках в Беларуси, режиссере Элеме Климове и желании проехаться по местам первых для него съемок — в нашем материале.

Кристина Горбач Редактор AFISHA.TUT.BY

«Иди и смотри», как бы сейчас сказали, «копродукция». А тогда — совместная работа двух киностудий — «Москино» и «Беларусьфильма». Сценарий — работа двух советских авторов: московского режиссера Элема Климова, который родился в Сталинграде и помнил бомбежку, и минского, Алеся Адамовича, автора произведений «Я из огненной деревни», «Хатынская повесть» и других. Но решающим в фильме был, конечно, взгляд и вклад самого Климова. Который знал, что и как нужно снимать и как он хочет показать историю Флеры.

Фильм получил награды нескольких крупных кинофестивалей, в том числе Московского международного. Отмечен премией международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), получил невероятное количество положительных отзывов, хотя западные критики иногда и ругали его, говоря, что автор «перегнул палку с изображением нацистов». В 2017 году фильм отреставрировали и показали на Венецианском кинофестивале, где он получил награду «Классика Венеции». Сейчас фильм идет в повторном прокате .



Флера. Фото: кадр из фильма «Иди и смотри»

«Это не фильм ужасов, специально там никто никого не пугает»

В нашем разговоре Алексей вспоминает, какой ажиотаж был вокруг него, юного актера, после премьеры фильма. В частности, в памяти сохранилась ситуация с того самого Московского фестиваля.

— Все происходило в концертном зале «Россия». Ближе к концу фильма, но чуть заранее, Элем Германович меня, пацана, вывел из зала через крайние двери. Я помню, как дверь взорвало от открытия. Огромное количество людей. Разных национальностей. Разного цвета кожи. Все выбежали в коридор, и вся эта людская волна понеслась в нашу сторону. Помню, как оробел и сделал шаг назад, а Элем Германович сказал: «Держи удар». И они все побежали, все пытались коснуться меня, обнять, поцеловать.

Сейчас такого ажиотажа, конечно, нет, но каждому времени — свой зритель, и когда увидел на предпоказе в повторном прокате почти полный зал, конечно, порадовался.

Несмотря на то, что фильму уже много лет, я увидел зрительский интерес, и это о многом говорит. Мне бы хотелось, чтобы тот зритель, который посмотрит картину впервые, порекомендовал бы ее своим детям, друзьям и близким. Чтобы они нашли в себе силы и посмотрели.



Фото: instagram.com/kravchenkoalexey_official

«Иди и смотри» называют самым (пронзительно) страшным фильмом о войне, самым сильным. А каким бы его назвал главный герой?

— Фильм показывает лишь малую часть того, что происходило во время войны. Я убежден, что большая часть зрителей выходит в тяжелом состоянии. Вы говорите, фильм «страшный», но на самом деле специально там никто не пугает никого, это не фильм ужасов.

Интересуемся, сколько раз фильм видел сам главный герой. Оказывается, сосчитать это невозможно. Во времена премьеры бывало и по три-четыре сеанса за день.

— Это было сложно. Три-четыре раза за день ты смотришь картину, потом встреча со зрителем, многочисленные интервью. 36 лет прошло с того момента, а мы до сих пор о нем говорим. После определенного времени (и это нормально) понимал, что начинаю по кругу повторяться. «А как вы попали на фильм?» Но я же не могу новую историю рассказать.

Стоит сказать, что на это интервью собеседник согласился сразу. И без капли раздражения делился воспоминаниями, историями, которые, уверены, произносил уже десятки, если не сотни раз. Как будто это его миссия — рассказывать о картине и великом Элеме Климове, его первом учителе, благодаря которому Кравченко во многом и выбрал актерскую профессию.

— Изменилось ли ваше восприятие фильма за эти годы? — спрашиваем.

— Знаете, во-первых, это самый первый фильм в моей жизни, и он очень много дал мне в то время, когда я был в переходном возрасте. Мое самосознание, мое мироощущение. Я формировался там, в работе с такими людьми, как Климов, Адамович, Родионов, Морс.

Поэтому «Иди и смотри» для меня — отправная точка во многом. Фильмы раньше снимали не так, как сейчас, — дольше (а мы снимали девять месяцев). Каждый день, за исключением буквально нескольких выходных, которые были не выходными, а технической паузой. Конечно, для меня это часть моей жизни.

— То есть посмотреть фильм отстраненно, как зритель, и оценить его вы не можете?

— Когда смотрю этот фильм, я вижу не то, что на экране, у меня в этот момент воспоминания съемочного процесса. Отстраненно я никогда не смогу смотреть, конечно.

И несмотря на то, сколько прошло лет, есть люди, которые до сих пор не могут смотреть его второй раз. Честно признаются, что страшно, тяжелое состояние после просмотра.

«Я до сих пор под впечатлением, несмотря на столько прошедших лет»

Кстати, для тех, кого заинтересовал вопрос, как все-таки актер попал на картину, рассказываем. Поехал на пробы случайно — поддержать друга, который очень хотел сниматься в кино. На пробах Кравченко попросили изобразить этюд «смерть матери». Он заплакал так убедительно, что прослезились даже некоторые члены комиссии. Но режиссер не сразу утвердил его и дополнительно тестировал. Показал военную кинохронику с кадрами из концлагерей, а после просмотра предложил выпить чаю с тортом. Но подросток отказался, и Климов понял, что юный актер способен пропустить чужие страдания через себя.

Говоря о съемках в Беларуси, а они проходили в Березинском заповеднике, в окрестностях деревни Каменка, Алексей вспоминает многие детали съемочного процесса. Но говорит, что прямо самого запоминающегося момента не было. Потому что запомнился каждый.

— Глаза бабушек, они воспринимали кино как жизненный повтор, как будто это все случилось снова. Приходилось успокаивать и говорить, что это кино, кино. Помню, как сцену в амбаре снимали. Когда вместе с командой «мотор» прозвучал автоматный выстрел, люди закричали. Конечно, актеры, которые играли немцев, идеально передавали ту холодную и злую, беспощадную энергию…



Фото: кадр из фильма «Иди и смотри»

Представьте пожилого человека, прошедшего войну, и вдруг он улавливает агрессивные ноты в голосе «немца», который говорит: «Кто без детей — выходи. Без детей — можно»… Я слышал это многоголосье, издаваемое людьми. Это не крик, это не вой, не стон. Не могу вам объяснить, но я до сих пор под впечатлением, несмотря на такое количество прошедших лет.

Те съемки вообще были жутко реалистичными. Взрывы в кадре — настоящие, корову убивают тоже по-настоящему. Болото, через которое пробираются герои, — отработанный торфяник с червями, змеями. Единственное — самолет, летающий в кадре, — это макет.

— Помню, как снимали бомбежку леса. У нас было специальное укрытие. Элем Германович сказал: «Первый взрыв отгремит, сразу беги к нам. Не оглядывайся, не медли, не падай. Просто беги». Потом смотрю кино и не понимаю: это ускорено или нет? Почему я так прыгаю? А сам вспоминаю, что я пытался поставить вторую ногу на землю, чтобы оттолкнуться и побежать, и у меня не получалось. Как-то на одной ноге, прихрамывая, доскакал до укрытия.

Именно благодаря реалистичности, уверен Кравченко, и удалось добиться такого пронзительного эффекта. Потому что спецэффекты не помогут создать ужас в глазах.

— Люди, которые снимали такие фильмы, сами прошли войну. Они либо воевали, либо были подростками во время войны, как Элем Германович. Они знали, что это, как это. Они знали, как вода может гореть. Конечно, сейчас все по-другому. Можно все упростить и не взрывать. Можно нарисовать компьютером. И у актеров такое же ощущение будет — и зритель увидит это в кадре, зрачок будет не тот.



Фото: instagram.com/kravchenkoalexey_official

Был еще один подход к съемкам из «старой школы». Фильм снимали пошагово, то есть от начала до конца. Сейчас не так: стараясь удешевить процесс, часто «скачут» по сценарию.

— Перед съемками мне дали толстенькую тетрадку, в которой каждый лист был расписан. Каждый съемочный день я переворачивал одну страницу. Пошагово. Очень скрупулезно. Климов объяснял, что это нужно для того, чтобы мне как актеру было проще расти с моим героем. И я благодарен за это.

К слову, на съемочную площадку иногда приезжал и Алесь Адамович, с которым Климов в соавторстве написал сценарий к картине.

— Алесь Адамович приезжал, да. Они с Элемом Германовичем возили меня в Хатынь, рассказывали о войне. Понимаете, московский мальчишка, родившийся в мирное время, осознавал войну только по тем фильмам, которые смотрел. Героическим картинам, когда есть герой, который сражается с фашистом. Побеждает. Война для меня на «Иди и смотри» обрела более широкий масштаб. Я увидел тех людей, которые реально знали, что такое войска СС. Они знали, как их сгоняли в амбары, чтобы сжечь. И чудом оставались живы, потому что войска наши подходили и отбивали. Те люди, белорусы, которые видели трагедию, они совершенно другие.

О событиях в Беларуси в прошлом году: «Когда страдает народ — это ужасно»

— Как вам кажется, за эти 30 лет отношение к войне изменилось?

— Когда был мальчишкой, помню, как ветераны встречались, плакали, танцевали, пели. Потом было тяжелое время вообще для страны, да и их становилось все меньше и меньше, и о них на какое-то время забыли. Потом, так скажем, становилось теплее. Просыпалась память людей, видимо. Но сейчас, знаете, когда ветераны выходят на сцену, а самым взрослым по 97 лет и даже больше. Ты смотришь и видишь — возраст. Жизнь берет свое. Но при этом сила духа у людей другая. Мощные они внутри. Несмотря на то, что физическая слабость и все остальное. Да, не слышат, не видят. Но держатся. Они бойцы. Поэтому понимаю: трагедию войны забывать нельзя. Забудем — вернется. В любом обличье.



Фото: кадр из фильма «Иди и смотри»

Я против войны. И не только я. Никому не желаю такой трагедии. Не только нашему народу, но вообще в мире. Пафосно звучит? Но зато честно. И когда меня спрашивают, зачем снимать такое тяжелое кино. Вот затем, чтобы не повторять больше подобное. Чтоб знали, что может быть в случае, если мы скажем: «Прошло и больше не будет».

Интересуемся, следил ли Алексей за событиями прошлого лета в Беларуси и как они ему отзывались.

— Отзывались, как и всем, следил и переживал. Я далек от политики, но когда страдает народ — это ужасно. Был в Минске буквально незадолго до этого момента. Просто приезжал посмотреть на чудесный город, проехаться по местам, где снимали «Иди и смотри», был в Смолевичах. Очень люблю Беларусь. Наверное, корни у меня точно там есть (смеется). И планирую приехать еще, проехать по всем съемочным локациям. Конечно, все изменилось за столько лет, но память подскажет.

«Элем Германович научил не жалеть себя в кадре и быть честным со зрителем»

Алексей вспоминает еще несколько моментов со съемок. Ему, актеру, в Москве сделали специальные контактные линзы, которые меняли цвет глаз с голубого на карий. Режиссер считал, что это подчеркнет тяжесть пройденного героем пути. К слову, тогда линзы для рядового советского человека были чем-то из разряда ноу-хау.

— И вот такой случай был. Сцена в амбаре, где сжигали людей. Нас всех набили — не шевельнутся, не вдохнуть. У меня выпадает линза, я ее ловлю. В этот момент в окошке амбара появляется Элем Германович и спрашивает: «Готов?» А я грязный, весь в торфе, отвечаю: «У меня линза упала». И он растерялся, не знал, что делать. А я понимаю: если всю массовку сейчас выпускать, этой съемки сегодня уже не будет. Но мальчишество никогда во мне не проходило, я сказал: «Да не проблема», плюнул на линзу и вставил ее обратно. На следующий день на два глаза у меня был сильнейший конъюнктивит.





Алексей говорит, что просто не мог поступить по-другому, потому что видел отдачу самого Климова на картине, который, казалось, никогда не отдыхал.

— Катался на велосипеде, пытался стать на заднее колесо, тормозил так, чтобы ух, с заносом. Катаюсь и чувствую, что-то не так… Поднимаю глаза, а там, в отеле, Элем Германович в окне мне кулак показывает, машет. Я прибегаю к нему в номер, а он: «Понимаешь, что если ты упадешь, у тебя будет ссадина? Ты у меня в одном кадре без ссадины, а в следующем — с ссадиной. Как я тебя смонтирую?» Мол, начинай понимать профессию. Все, велосипед на этом закрылся. Я уже не катался. (Заговорчески шепчет и улыбается.) Ну конечно, катался, просто с другой стороны отеля, чтобы он не видел.

Собеседник говорит, что именно благодаря этому фильму он выбрал профессию актера. Правда, не сразу. Сначала три года отслужил в морфлоте.

— На картине мне было 14 лет, а когда фильм вышел — 15. Но я не из тех, у кого после удачного первого фильма крыша уезжает и в голове одна мысль: «Хочу быть актером и только актером». Нет. У меня были другие интересы. Но где-то внутри что-то засело. И для того, чтобы понять, хочу ли я все-таки быть актером, должно было пройти почти шесть лет. Я благодарен Элему Климову за то, что он научил не жалеть себя в работе. Наверное, косноязычно будет сказано, но нужно быть честным по отношению к себе, зрителю.



Алексей Кравченко и Элем Климов. Фото было опубликовано в журнале «Караван историй» в марте 2009 года

Съемки во многом закалили юного Алексея, которого поселили отдельно от съемочной группы. Вернее, все жили в отеле, а он — в отдельном доме рядышком. Он был квартирным, но печку топить надо было.

— Это реально закаляет. Научился мастерски колоть дрова, которые, мне казалось сначала, поднять не мог. А как? Вообще, я считаю, воспитание пацана не должно быть шоколадно-мармеладным, нужно немного викингов растить.

Климов и съемочная группа не нянчились с ним. Никто не говорил: он же ребенок, давайте его пожалеем.

— Хотя если в ночи нужно было в автобусе два часа поспать (не в вагончике — вагончиков не было), каждый подходил и накрывал, потому что ты в одежде спишь. В грязной, с торфом в ушах. Я чувствовал и понимал, что моя замечательная, любимая, первая съемочная группа все-таки ухаживает за мной, прикрывает.

Напоследок попросили Алексея порекомендовать фильмы о войне, но он не стал этого делать. Говорит, что достойные картины, конечно, есть, но их «люди сами знают».

— Знаете, зрителя нельзя обмануть. Если фильм прекрасен, он будет его смотреть и понимать, что он настоящий. Зачем нам попса?

Повторный прокат «Иди и смотри» Где и когда: 9 мая в 14.00 в «Мире» и 14.35 в «Центральном»

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