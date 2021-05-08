ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назовете все сборные, которые белорусские хоккеисты обыгрывали на ЧМ? У вас 8 минут

08.05.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею с 1994 года выступает на чемпионатах мира, и за это время обыграла 25 разных команд. А вы сможете назвать их все за восемь минут?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если готовы, то нажимайте Play и вводите сборные в появившемся поле. Учитываются только команды, которые обыграны в рамках чемпионатов мира, вне зависимости от дивизионов. Напомним, что свой путь Беларусь начинала с третьего дивизиона. В левой колонке указаны года, в которые одержаны победы над этой командой.

Если вы сдаетесь — нажимайте кнопку Give Up у таймера. Тогда вы узнаете все ответы теста.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею с 1994 года выступает на чемпионатах мира, и за это время обыграла 25 разных команд. А вы сможете назвать их все за восемь минут?
 
Новости дня
Новости разные
 
«Калі б не Галакост, Другая сусьветная вайна была б у шэрагу іншых войнаў» — Алексіевіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by