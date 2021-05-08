Назовете все сборные, которые белорусские хоккеисты обыгрывали на ЧМ? У вас 8 минут

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею с 1994 года выступает на чемпионатах мира, и за это время обыграла 25 разных команд. А вы сможете назвать их все за восемь минут?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если готовы, то нажимайте Play и вводите сборные в появившемся поле. Учитываются только команды, которые обыграны в рамках чемпионатов мира, вне зависимости от дивизионов. Напомним, что свой путь Беларусь начинала с третьего дивизиона. В левой колонке указаны года, в которые одержаны победы над этой командой.

Если вы сдаетесь — нажимайте кнопку Give Up у таймера. Тогда вы узнаете все ответы теста.