Путин поздравил страны СНГ с Днем Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", – отметил российский лидер.

В поздравлениях глава российского государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

Глава российского государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных и добрососедских отношений.

Путин также передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.