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Умер один из лидеров КПСС Егор Лигачев

08.05.2021 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня ночью стало известно о кончине одного из лидеров советского государства Егора Лигачева.

Умер один из лидеров КПСС Егор Лигачев
Фото с сайта kp.ru

Как отметил председатель КПРФ Геннадий Зюганов (Лигачев состоял в его партии до 2013 года), «нас постигла тяжелая потеря».

Он считает, что покойный был «смелым и принципиальным» человеком, который «в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну».

Егору Лигачеву было 100 лет. Он родом из Томской области (тогда губернии).  

В 1983 году по предложению Юрия Андропова (на тот момент генсека ЦК КПСС) был  назначен заведующим одним из отделов центрального аппарата КПСС. В этом же году был избран секретарем ЦК.

В апреле 1985-го избран членом Политбюро ЦК КПСС. Считался вторым человеком в партии и государстве.

 

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Сегодня ночью стало известно о кончине одного из лидеров советского государства Егора Лигачева.
 
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