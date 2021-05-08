Умер один из лидеров КПСС Егор Лигачев

Сегодня ночью стало известно о кончине одного из лидеров советского государства Егора Лигачева.



Фото с сайта kp.ru

Как отметил председатель КПРФ Геннадий Зюганов (Лигачев состоял в его партии до 2013 года), «нас постигла тяжелая потеря».

Он считает, что покойный был «смелым и принципиальным» человеком, который «в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну».

Егору Лигачеву было 100 лет. Он родом из Томской области (тогда губернии).

В 1983 году по предложению Юрия Андропова (на тот момент генсека ЦК КПСС) был назначен заведующим одним из отделов центрального аппарата КПСС. В этом же году был избран секретарем ЦК.

В апреле 1985-го избран членом Политбюро ЦК КПСС. Считался вторым человеком в партии и государстве.