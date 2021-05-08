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«У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология», - сказал врач.

«Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, [нужно идти] к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву», - отметил Мясников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин «Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина», - отметил специалист.

По словам медика, понижение уровня гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными потерями крови по естественным причинам.акцентировал внимание, что при железодефицитной анемии любой степени мужчины должны обращаться за помощью к врачам.