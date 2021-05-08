Политолог: Режим готов стрелять себе и в ногу, и в голову

Источник материала: UDF



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«Многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное. Но никто себе не будет делать выстрел ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-то еще. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны, на благосостояние простых граждан».

«Лукашенко не будет считаться ни с какими последствиями для страны»





Фото: belsat.eu

«Этот бизнес реализуется совместно с белорусскими компаниями. И если власти намерены полностью выдавить западный бизнес из Беларуси, это может обрушить белорусскую экономику. От сотрудничества с западными компаниями больше выгоды у Беларуси, которая получает в том числе современные технологии», – сказал Усов.

«Потому что просто закрыть предприятия и отобрать бизнес власти не смогут. Это приведет к очень широким и масштабным санкциям и негативной международной реакции», – считает Усов.

«Можно допустить, что еще могут пострадать ряд компаний легкой промышленности. Но вряд ли власти решатся на введение полномасштабных антисанкций. Даже Россия, как мы помним, ввела ограничения только на поставки сельскохозяйственной продукции. Что уж говорить о неразвитой белорусской экономике», – полагает Усов.

«Авторитарные власти давно теряют рациональность, что мы видим уже по ряду принятых решений. Поэтому, на мой взгляд, можно ожидать чего угодно. Для Лукашенко главное – любой ценой сохранить власть, он не будет считаться ни с какими последствиями для страны», – полагает Усов.

«Что нового пакета санкций ЕС вообще не будет – этот вариант я исключаю»





Фото: euroradio.pl

«Теоретически речь может идти о том, что в Беларуси запретят работать, например, дочерним предприятиям европейских компаний или совместным предприятиям. Но с учетом масштаба белорусского рынка, это не станет болезненным для крупных европейских компаний», – сказал Иосуб.

«Дочерние предприятия являются белорусскими налогоплательщиками, они нанимают белорусов и платят местным жителям зарплату. Закрыть эти предприятия – значит уменьшить собираемость налогов и увеличить армию безработных», – считает Иосуб.

«Правда, это утверждение спорное. Возникает вопрос: можно ли белорусский инвестиционный климат ухудшить еще сильнее, чем он есть теперь?», – отметил Иосуб.

«Вероятно, в черных списках появятся дополнительные персоналии и компании, которые могут увязывать с режимом. Пакет санкций строится на основе консенсуса. Возможно, те страны, которые наиболее тесно сотрудничают с Беларусью, будут лоббировать исключение из списка тех или иных предприятий. Но что нового пакета вообще не будет – этот вариант я исключаю», – сказал Иосуб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Режим готов стрелять себе и в ногу, и в голову UDF поинтересовался у экспертов: какими будут последствия ответных мер властей.

В пятницу 7 мая министр иностранных делзаявил, что в случае введения новых санкций со стороны западных стран Беларусь может принять ответные симметричные и асимметричные меры, в том числе в отношении европейского бизнеса.При этом Макей заверил:Ранее на неделезатребовал у премьер-министраинформацию о европейских компаниях, работающих на территории Беларуси.поинтересовался у экспертов: какими будут последствия ответных мер властей.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что в Беларуси практически нет «чистого бизнеса западных компаний».Интересно будет понаблюдать, как именно власти попытаются зажать европейские компании в нашей стране.Он напомнил, что власти уже опробовали такой рычаг давления как антисанкции: введен запрет на ввоз в страну продукции Skoda и Nivea.Способны ли угрозы белорусских властей заставить Евросоюз отказаться от принятия очередного (четвертого) пакета санкций? Политолог считает, что нет: его принятие будет зависеть исключительно от политической воли ЕС.Макей заверил, что власти не собираются стрелять себе в ногу или голову. Значит, угрозы дальше слов могут не пойти?Старший аналитик «Альпари Евразия»в комментарииотметил, что ответные меры белорусских властей могут больно ударить только по экономике нашей страны.А вот жители Беларуси от этих мер пострадают.Еще одним негативным последствием такого шага может стать еще большее ухудшение инвестиционного климата.Что может содержаться в четвертом пакете санкций Евросоюза?