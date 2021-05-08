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В «Белкниге» назвали топ-10 самых продаваемых книг. Среди них есть и белорусские авторы
Источник материала: Onliner
Какие книги пользуются наибольшей популярностью у белорусов, рассказал в интервью
Вот как выглядит топ-10:
1-е и 2-е место — книги Надежды Жуковой;
3-е место — «Рэвалюцыя» Виктора Мартиновича;
4-е место — «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла;
5-е и 6-е место — «Каласы пад сярпом тваiм» и «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича;
7-е место — «Три товарища» Эриха Марии Ремарка;
8-е место —«Чароўныя казкі. Як вядзьмак у ваўка ператвараўся»;
9-е место — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли;
10-е место — «Заводной апельсин» Энтони Берджесса.
А какие книги покупали в этом году вы, дорогие читатели? Есть ли что-то из этого списка? Или вы уже давно отказались от бумажных форматов в пользу электронных? Ответы ждем в комментариях.
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