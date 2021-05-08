В «Белкниге» назвали топ-10 самых продаваемых книг. Среди них есть и белорусские авторы

Источник материала: Onliner

Какие книги пользуются наибольшей популярностью у белорусов, рассказал в интервью «Литературной газете» руководитель «Белкниги» Александр Вашкевич.

Вот как выглядит топ-10:

1-е и 2-е место — книги Надежды Жуковой;

3-е место — «Рэвалюцыя» Виктора Мартиновича;

4-е место — «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла;

5-е и 6-е место — «Каласы пад сярпом тваiм» и «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича;

7-е место — «Три товарища» Эриха Марии Ремарка;

8-е место —«Чароўныя казкі. Як вядзьмак у ваўка ператвараўся»;

9-е место — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли;

10-е место — «Заводной апельсин» Энтони Берджесса.

А какие книги покупали в этом году вы, дорогие читатели? Есть ли что-то из этого списка? Или вы уже давно отказались от бумажных форматов в пользу электронных? Ответы ждем в комментариях.