Возведение теннисных кортов на ул. Жудро планируется завершить в 2022 г.





Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: russian-polymer.ru





опубликовали «Минск-Новости». Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева в эфире на «Радио-Минск». Информацию«Минск-Новости».





— Сегодня объект готов на 50%. Однако в процессе производства работ в проектной документации были выявлены недочеты. Их нужно устранить, чтобы объект строился и в дальнейшем эксплуатировался без проблем. Поэтому стройка в августе прошлого года была временно приостановлена. Сейчас корректируется проектная документация. Если повторное прохождение экспертизы окажется успешным, КУДП «УКС Фрунзенского района г. Минска» приступит к завершению строительства объекта, — сообщила Ирирна Гонтарева.





По ее словам, на данный момент из бюджета города в объект уже вложено около 25 млн рублей. Примерно такую же сумму еще предстоит потратить. В комитете по строительству и инвестициям Мингорисполкома рассчитывают, что в следующем году корты будут достроены.