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Возведение теннисных кортов на ул. Жудро планируется завершить в 2022 г.

08.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крытые теннисные корты на ул. Жудро планируется достроить в следующем году.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: russian-polymer.ru

Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева в эфире на «Радио-Минск». Информацию опубликовали «Минск-Новости».

— Сегодня объект готов на 50%. Однако в процессе производства работ в проектной документации были выявлены недочеты. Их нужно устранить, чтобы объект строился и в дальнейшем эксплуатировался без проблем. Поэтому стройка в августе прошлого года была временно приостановлена. Сейчас корректируется проектная документация. Если повторное прохождение экспертизы окажется успешным, КУДП «УКС Фрунзенского района г. Минска» приступит к завершению строительства объекта, — сообщила Ирирна Гонтарева.

По ее словам, на данный момент из бюджета города в объект уже вложено около 25 млн рублей. Примерно такую же сумму еще предстоит потратить. В комитете по строительству и инвестициям Мингорисполкома рассчитывают, что в следующем году корты будут достроены.
 
Теги: Минск
 
 
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Крытые теннисные корты на ул. Жудро планируется достроить в следующем году.
 
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