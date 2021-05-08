ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В году два Юрия — оба дурни…» Как в деревне Житковичского района хоровод водили

08.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обряд «Юровский хоровод» в деревне с благозвучным названием Погост, что в Житковичском районе Гомельской области, не прерывался даже во времена войны.

«В году два Юрия — оба дурни…» Как в деревне Житковичского района хоровод водили
Заботятся о его сохранении и сейчас — каждый год 6 мая на Юрье односельчане собираются вместе, пекут праздничный каравай, который называют хороводом, и идут в поле, чтобы попросить у Бога хорошего урожая и благополучия. Этот весенний обряд включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет «Белсат».





Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат


— Собирались на «хоровод» всей деревней: кто-то нес яйца, кто-то — масло, другие принесут муки… Это «общинный хлеб» назывался, —рассказывает руководитель фольклорно-этнографического коллектива «Междуречье» Ирина Торчик. — Общиной собирались, замешивали и пекли. Женшины собирались те, которые почитались — не разведенные и не вдовы. Чтобы был хороший урожай в этом году.








Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат

Старожилка, 80-летняя Екатерина Панченя пронесла «хоровод» через всю свою жизнь. С самого младенчества она знает и передает потомкам истинный смысл праздника:

— Обряд «Юровский хоровод» связан и с людьми, и с животными, и с хлебом. Дарим кусочек хлеба в землю и просим, ибо без Бога не до порога, просим у Бога отомкнуть землицу, выпустить росяницу. Это насчет хлебов.

В поле с собой несут грабли с зеленым фартуком, икону и украшенный цветами «хоровод», который также имеет свой смысл.








Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат

— В хоровод ставляют три палочки — ралцы мы называем. И на каждой три розы. Из трех девять выходит. Женщина ходит девять месяцев беременная — так связано вот это, — объясняет Екатерина Панченя.

После песен и танцев в поле принято переодевать грабли уже в красный фартук. Это символизирует переход всего живого — земли, домашних животных, девушек — в новую жизнь, где должно быть плодородие.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обряд «Юровский хоровод» в деревне с благозвучным названием Погост, что в Житковичском районе Гомельской области, не прерывался даже во времена войны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Егор Шарангович лидирует в опросе на звание лучшего игрока "Нью-Джерси"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by