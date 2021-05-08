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Егор Шарангович лидирует в опросе на звание лучшего игрока "Нью-Джерси"

08.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович претендует на звание лучшего игрока клуба в апреле по версии болельщиков.



В список вместе с белорусом попали Джек Хьюз и Майлз Вуд. Победитель голосования в твиттере "Девилз" получил тысячу долларов от спонсора и направит эти средства на благотворительность по своему выбору.

Шарангович пока лидирует в голосовании. Отдать свой голос может любой желающий.

В апреле Егор набрал 14 (7+7) очков в 16 матчах, пишет Прессбол
 
 
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Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович претендует на звание лучшего игрока клуба в апреле по версии болельщиков.
 
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