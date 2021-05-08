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Егор Шарангович лидирует в опросе на звание лучшего игрока "Нью-Джерси"
Источник материала: Партизан
Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович претендует на звание лучшего игрока клуба в апреле по версии болельщиков.
В список вместе с белорусом попали Джек Хьюз и Майлз Вуд. Победитель голосования в твиттере "Девилз" получил тысячу долларов от спонсора и направит эти средства на благотворительность по своему выбору.
Шарангович пока лидирует в голосовании. Отдать свой голос может любой желающий.
В апреле Егор набрал 14 (7+7) очков в 16 матчах,
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Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович претендует на звание лучшего игрока клуба в апреле по версии болельщиков.
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