







В список вместе с белорусом попали Джек Хьюз и Майлз Вуд. Победитель голосования в твиттере "Девилз" получил тысячу долларов от спонсора и направит эти средства на благотворительность по своему выбору.





Шарангович пока лидирует в голосовании. Отдать свой голос может любой желающий.





пишет Прессбол В апреле Егор набрал 14 (7+7) очков в 16 матчах,Прессбол











